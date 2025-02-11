Компания планирует использовать ее для улучшения бизнес-процессов

Корпорация Intel заслуживает уважения хотя бы за то, что она делает для Open Source значительно больше, чем другие, более проприетарно-ориентированные организации, включая NVIDIA. Среди известных проектов можно отметить, например, OpenVINO — открытый набор инструментов для машинного обучения.

Intel старается не сидеть на месте и с недавних пор принялась разрабатывать новый программный продукт, получивший наименование Polite Guard. Последний представляет собой ИИ-модель для обработки текста на естественном языке (NLP), итоговой целью работы которой является проверка того, вежлив ли текст или нет.

Как и во многих прочих языковых моделях, в Polite Guard за основу была взята модель BERT от Google. После анализа текста Polite Guard отмечает его четырьмя состояниями: вежливый, отчасти вежливый, нейтральный и невежливый.

Новая ИИ-модель от Intel имеет открытый исходный код и доступна на платформах GitHub и Hugging Face. В рамках проекта также сформирован бенчмарк, при прохождении которого можно узнать, как те или иные модели классифицируют текст с точки зрения вежливости.

Intel полагает, что Polite Guard будет способствовать значительному повышению удовлетворенности и лояльности клиентов, особенно в контексте их обслуживания, где поддержание позитивного тона имеет ключевое значение.