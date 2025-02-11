Nokia нанимает главу подразделения Intel

Intel продолжает перестановки в руководстве: Джастин Хотард, глава подразделения Data Center and AI Group (DCAI), покидает компанию. Он займет пост генерального директора Nokia, заменив Пекка Лундмарка с 1 апреля 2025 года.

Хотя официальные причины ухода не раскрываются, аналитики предполагают, что это связано с недостаточно успешными продажами ИИ-ускорителей Intel и желанием компании пересмотреть стратегию развития в этом направлении.

Исполняющей обязанности главы DCAI назначена Карин Эйбшиц Сигал – опытный управленец, проработавший в Intel почти 20 лет. Ранее она занимала высокие посты в Design Engineering Group, отвечая за разработку чипов и инфраструктурные решения.

Потеря ключевого руководителя на фоне растущей конкуренции в сфере ИИ-оборудования может усложнить развитие этого направления. Однако Intel уверяет, что найдет нового главу подразделения, который поможет укрепить позиции на рынке.

Назначение Хотарда — часть стратегии по усилению позиций в сфере ИИ и облачных технологий. Nokia рассчитывает, что его опыт в Hewlett Packard Enterprise и Intel поможет компании конкурировать с лидерами индустрии.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Intel анонсирует новую стратегию по развитию серверных решений и ИИ-ускорителей, чтобы сохранить конкурентоспособность.