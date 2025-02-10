В Samsung Galaxy S26 ждут более серьёзные аппаратные обновления

Ёмкость аккумуляторов смартфонов Galaxy в последние годы не радует покупателей. Некоторые утверждают, что 5000 мАч всё ещё достаточно, а другие указывают на более крупные аккумуляторы китайских смартфонов и спрашивают, почему Samsung не может сделать то же самое. Похоже, что компания наконец рассматривает возможность перейти на кремниево-углеродные аккумуляторы в аппаратах Galaxy S26 в следующем году.

Такие аккумуляторы способны хранить больше заряда при меньшей площади. Это позволяет увеличивать ёмкость аккумулятора телефона без необходимости делать его толще, чего большинство производителей телефонов всеми силами избегают. Китайские производители уже начали выпускать телефоны с более крупными аккумуляторами на основе этой технологии. Samsung рассматривает возможность сделать то же самое.

Если компания примет кремниево-углеродные аккумуляторы, то смартфоны Galaxy S26 могут получить аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч или даже 7000 мАч. Скорости зарядки, которые также долго оставались на одном уровне, скорее всего, тоже будут улучшены.

Другие сообщения указывают, что Samsung вложила ресурсы в разработку совершенно нового типа аккумуляторов для своих устройств. Некоторые существующие типы аккумуляторов, хотя и обеспечивают большую ёмкость, имеют сокращённый срок службы. Теперь, когда телефоны Galaxy получают семь лет обновлений программного обеспечения, компании нужны аккумуляторы, которые смогут надёжно служить так долго.

Серия Galaxy S25 этого года вызвала немало критики. Samsung почти всё время анонса посвятила обсуждению новых ИИ-функций вместо обновлений аппаратных компонентов. Поскольку большинство потребителей мало заинтересованы в ИИ, они этому не слишком обрадовались.

Линейка Galaxy S25 использует тот же аккумулятор, дисплей и камеры, что и прежде. Было только одно заметное обновление — это телеобъектив на Galaxy S25 Ultra. Поэтому внедрение более крупных аккумуляторов с более быстрой зарядкой в смартфоны Galaxy S26 может привлечь тех, кто не решился приобрести флагманские смартфоны Samsung прежде.