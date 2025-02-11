Galaxy S25 Edge может получить упрощённый процессор Snapdragon 8 Elite.

Смартфон Galaxy S25 Edge от Samsung упоминался в январе на мероприятии Unpacked, но Samsung мало что рассказала об этом устройстве. Однако ясно, что ранние утечки о нём оказались далеки от правды. Не только дизайн кардинально отличается, но и аппарат оказался гораздо тоньше, чем ожидалось.

В прошлом году сообщалось, что Samsung выпустит «тонкую» версию Galaxy S25 в преддверии выхода iPhone 17 Air. В январе в сети появились изображения этого устройства, демонстрирующие знакомый дизайн, соответствующий остальной линейке Galaxy S25, а также корпус толщиной 6,4 мм. Это лишь немного тоньше остальных моделей Samsung. Однако этот отчёт оказался неверным.

Официальный анонс Galaxy S25 Edge показал, что у нового устройства всего две камеры, а не три, как утверждалось в предыдущей утечке. Samsung также намекнула, что толщина устройства будет «около» 6 мм, что меньше, чем предполагавшиеся 6,4 мм.

Инсайдеры SmartPrix и @OnLeaks утверждают, что Samsung отказалась от версии Galaxy S25 Edge толщиной 6,4 мм, вместо этого выбрав новый вариант с габаритами 158,2 × 75,5 × 5,84 мм. Другие источники не подтвердили это заявление.

В любом случае другие утечки о Galaxy S25 Edge больше соответствуют этому более тонкому дизайну. Ice Universe отмечает, что Samsung планирует использовать сенсор HP9 с разрешением 200 Мп и что будет установлен Snapdragon 8 Elite с 7 ядрами GPU. Однако автономность может стать проблемой, поскольку у Edge, по слухам, аккумулятор ёмкостью всего 3900 мАч. Для сравнения, Galaxy S25 имеет аккумулятор 4000 мАч и гораздо меньший 6,2-дюймовый дисплей.

Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy S25 Edge примерно в апреле.