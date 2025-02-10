Аппараты Samsung Galaxy S25 оказались крайне популярными ещё в одной стране

Компания Samsung недавно представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S25 на глобальном рынке. Эти устройства привычно предлагают передовые характеристики и премиальный дизайн. Продажи моделей Galaxy S25 недавно стартовали, показав очень высокий спрос в Южной Корее. Теперь бренд раскрыл количество предзаказов в Индии после официального запуска.

Серия Galaxy S25 стала доступна для предзаказа в конце января. В официальном анонсе компания заявила, что серия Galaxy S25 установила рекорд по числу предзаказов в Индии, достигнув 430000 экземпляров. Это треть от предзаказов, полученных в Южной Корее, но всё равно является впечатляющим показателем. Samsung приняла эти заказы в период с 23 января по 6 февраля.

Согласно официальным данным, это на 20% больше, чем количество заказов на Galaxy S24 в 2024 году. По словам Раджу Пуллана, старшего вице-президента Samsung India MX Division, компания расширила сеть продаж флагманов до 17000 торговых точек. Это делает устройства более доступными в небольших городах. Стоит заметить, что для индийских покупателей Samsung производит серию Galaxy S25 на заводе в Нойде.