iPhone SE4 должен быть представлен на этой неделе

Ожидается, что компания Apple выпустит смартфон iPhone SE4 уже на этой неделе с рядом значительных изменений в дизайне и функциональности. Одним из них станет добавление Face ID и удаление кнопки Home, что сделает его очень похожим на iPhone 14, по крайней мере, спереди. Недавно производитель чехлов Spigen показал изображения телефона в своём чехле, что подтверждает предыдущие слухи о дизайне.

В отличие от iPhone SE 2022 новая модель получила полностью плоский дизайн. При более внимательном рассмотрении дисплей кажется безрамочным. Ожидается, что его диагональ составит 6,1 дюйма, что значительно больше, чем 4,7 дюйма у SE 2022. Что касается цветовых вариантов, аппарат, вероятно, выйдет в нескольких новых оттенках, помимо чёрного, белого и красного.

На задней панели по-прежнему установлена одна камера. Даже вспышка и дополнительный сенсор остались на своих местах, сохранив внешний вид предшественника. Согласно предыдущим слухам, разрешение сенсора будет 48 Мп. Судя по выступу модуля (точнее, по его отсутствию), увеличение размера сенсора не произошло. Несмотря на то, что он имеет такое же разрешение, как у iPhone 16, и делает снимки в 24 Мп, качество изображений может отличаться от более дорогих моделей.

Многое зависит от обработки изображений, которая должна улучшиться благодаря чипу Apple A18. iPhone SE4, по слухам, будет работать на том же процессоре, что и iPhone 16. Также утверждается, что новый SE получит поддержку Apple Intelligence.