Ожидается, что первое складное устройство Apple будет иметь форм-фактор книги, наподобие Samsung Galaxy Z Fold 6.

В своем очередном выпуске информационного бюллетеня Power On Марк Гурман из Bloomberg отметил, что Apple планирует выйти на рынок складных устройств в 2026 году. Ожидается, что будущий складной смартфон Apple будет оснащен модемом, который отличается высокой энергоэффективностью. В будущем также возможно появление технологий с камерами под дисплеем и безрамочными экранами. Когда пользователи поинтересовались, разрабатывает ли Apple устройство с тройным складным дизайном, Гурман указал, что делать такие предположения преждевременны, учитывая тот факт, что компания еще не представила своего складного телефона.

Тем не менее принимая во внимание, что Apple исторически не стремилась к рисковым и новаторским решениям, маловероятно, что в данный момент она будет разрабатывать телефон с тройным дисплеем.

Ожидается, что первое складное устройство Apple будет иметь форм-фактор книги, наподобие Samsung Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что телефон будет представлен одновременно с iPhone 18 и у компании есть амбициозные планы по продажам данного устройства. Спустя год после релиза своего первого складного iPhone Apple может представить сгибаемую версию гибридного iPad MacBook.