Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Apple выпустила срочное обновление для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Других смартфонов оно не касается.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Последнее обновление iOS 18.3 от Apple изначально было выпущено для всех iPhone, начиная с XS. Однако теперь обновленная сборка была перевыпущена исключительно для трех моделей – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В отличие от стандартного обновления, доступного через "Настройки", эта версия требует загрузки через Mac или Windows PC, и этот метод был подтвержден несколькими источниками.

По словам Аарона Золло из Zollotech, пользователи должны вручную подключить iPhone к компьютеру и обновить его через Finder на macOS или iTunes на Windows.

"Если вы попытаетесь обновить устройство по воздуху, вы получите только предыдущую сборку, а не новую".

Чтобы подтвердить это, iPhone 11 был обновлен стандартным способом. После длительного процесса, ожидаемого для устройства, не подвергавшегося изменениям почти пять лет, номер сборки остался на уровне 22D63. Однако при подключении к Mac через кабель USB-C - Lightning появилось приглашение "Проверить обновление", в котором сообщалось о свежей сборке. Подсказка Apple подтвердила наличие новой версии программного обеспечения (18.3) и предложила загрузить и установить ее напрямую.

В описании релиза Apple повторила предыдущие улучшения iOS 18.3, хотя некоторые из них, такие как сводки уведомлений, остались неактуальными для серии iPhone 11. В журнале изменений отмечено несколько исправлений: калькулятор теперь повторяет последнюю операцию при повторном нажатии на знак равенства, решена проблема с исчезновением клавиатуры во время запросов Siri, а Apple Music больше не продолжает воспроизведение после закрытия приложения.

После установки номер сборки изменился на 22D64, что подтверждает его принадлежность к серии iPhone 11.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны apple iphone ios iphone 11
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
2
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
1
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+
Interia: Появление обновленного российского комплекса "Деривация-ПВО" должно встревожить НАТО
6

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
51
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
128
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
56
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
Тройка лучших фильмов о Дракуле
4
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
107
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
04:48
Зачем плодить сущности? Зачем два разных рубля, причём в обеих случаях цифровых рубля? - Это дебилизм. Естно, что не вызывает доверия.
Только 10% экономически активных россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях
Gaiter
04:39
А тот факт, что видеокарты, потребляющие 200+ Вт, могут быть плохого исполнения, это ничего страшного. Ничего страшного, если они будут работать на 80+ градусах и гудеть. У меня так лично отвал чипа с...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Александр Правдоруб
04:37
Капец ты бакан тупорогий
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Александр Правдоруб
04:33
4070 на 16 gb станет самой выгодной
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
katrovsky
04:30
Это не аргумент в пользу обратной позиции. Я могу полвека играть с дедом в карты, но это не говорит о том, что для игр достаточно моего деда.
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
AntonHT
04:13
Все что нужно знать о современных производителях
Zyxel отказалась исправлять уязвимости в ряде своих устаревших роутеров
Dimon1996
04:04
Вот это я понимаю - поделка из говна и шишек! Молодцы, чё :D
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
Igor
03:47
Никогда не было ни одной причины флагманскую карту предыдущего поколения менять на флагман нового. )
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
AntonHT
03:36
24 часа что то затянулись))), а сколько было слов))))))
Трамп вновь заявил о готовности лично встретиться с Путиным
VRoman
03:34
У 60й линейки прогресса от поколения к поколению очень мало начиная с 2060й. Если 3060 апгрейдить, то надо брать 4070 или выше чтобы был смысл. У моих детей 2060, и когда я сравнивал её с 4060, то при...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем