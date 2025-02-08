Последнее обновление iOS 18.3 от Apple изначально было выпущено для всех iPhone, начиная с XS. Однако теперь обновленная сборка была перевыпущена исключительно для трех моделей – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В отличие от стандартного обновления, доступного через "Настройки", эта версия требует загрузки через Mac или Windows PC, и этот метод был подтвержден несколькими источниками.

По словам Аарона Золло из Zollotech, пользователи должны вручную подключить iPhone к компьютеру и обновить его через Finder на macOS или iTunes на Windows.

"Если вы попытаетесь обновить устройство по воздуху, вы получите только предыдущую сборку, а не новую".

Чтобы подтвердить это, iPhone 11 был обновлен стандартным способом. После длительного процесса, ожидаемого для устройства, не подвергавшегося изменениям почти пять лет, номер сборки остался на уровне 22D63. Однако при подключении к Mac через кабель USB-C - Lightning появилось приглашение "Проверить обновление", в котором сообщалось о свежей сборке. Подсказка Apple подтвердила наличие новой версии программного обеспечения (18.3) и предложила загрузить и установить ее напрямую.

В описании релиза Apple повторила предыдущие улучшения iOS 18.3, хотя некоторые из них, такие как сводки уведомлений, остались неактуальными для серии iPhone 11. В журнале изменений отмечено несколько исправлений: калькулятор теперь повторяет последнюю операцию при повторном нажатии на знак равенства, решена проблема с исчезновением клавиатуры во время запросов Siri, а Apple Music больше не продолжает воспроизведение после закрытия приложения.

После установки номер сборки изменился на 22D64, что подтверждает его принадлежность к серии iPhone 11.