Однако, компания не собирается внедрять «чёрный ход» в свои устройства.

Согласно отчёту Washington Post, Великобритания потребовала от Apple предоставить беспрецедентно широкий доступ к зашифрованным данным пользователей, хранящимся в облаке компании. Это позволяет властям Великобритании запрашивать полный доступ к данным, а не просто помощь в доступе к определённой учетной записи.

Требование выдвинуто в рамках Закона о полномочиях по расследованию 2016 года, который объединил различные полномочия по перехвату и получению данных в единый правовой акт. Представители правоохранительных органов неоднократно заявляли, что шифрование данных значительно затрудняет расследование преступлений. Однако, технологические компании, такие как Apple, настаивают на защите конфиденциальности пользователей и предоставляют доступ к данным только в исключительных случаях. Например, в 2016 году Apple отказалась разблокировать зашифрованный iPhone стрелка, устроившего массовую стрельбу в Калифорнии, что вызвало широкий резонанс.

Хотя запросы правительств к технологическим компаниям о доступе к данным преступников не редкость, требование Великобритании о масштабном доступе к зашифрованным данным не имеет аналогов в крупных демократических странах.

В ответ на растущие угрозы безопасности Apple в прошлом году представила функцию Advanced Data Protection, которая обеспечивает более высокий уровень защиты данных, чем стандартная двухфакторная аутентификация. Эта функция использует сквозное шифрование для резервных копий устройств, сообщений, iCloud Drive, заметок, фотографий, напоминаний и других данных. Важно отметить, что даже сама Apple не имеет доступа к этим данным — расшифровать их можно только на доверенных устройствах пользователя. Это значительно усложняет доступ к данным, даже в случае утечки.

В прошлом году Великобритания начала пересмотр Закона 2016 года, заявив о необходимости адаптации к развивающимся технологиям и киберугрозам. Однако, Apple уже заявила парламенту, что никогда не будет внедрять «чёрный ход» в свои продукты.