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В автомобильные аварии безопаснее всего попадать на Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class лучше других спасает во время аварий

Автомобиль Mercedes-Benz E-Class получил ещё одно достижение в свою копилку. По данным программы Euro New Car Assessment Program (Euro NCAP), среднеразмерный седан Mercedes стал лучшим автомобилем, который агентство тестировало в прошлом году, получив пятёрку за общую безопасность, хорошие результаты в каждом из краш-тестов и отличную работу активных систем безопасности. В результате Euro NCAP назвал E-Class своим «Лучшим исполнителем» 2024 года.

Euro NCAP проводит краш-тесты автомобилей уже почти 30 лет. Агентство использует пять тестов на столкновение: фронтальный на всю ширину, фронтальный с компенсацией, боковой удар, удар о столб и удар сзади. Как показывают фотографии последствий аварий, седан Mercedes-Benz E-Class продемонстрировал отличные результаты в каждом тесте. Были зафиксированы ограниченные травмы в каждом типе столкновения, независимо от того, где сидит пассажир или каковы его размеры.

Однако нет ничего идеального, и у манекенов мужского пола, сидящих спереди при тесте на фронтальное столкновение с компенсацией, был небольшой риск травм ног. В то время как при полном фронтальном столкновении манекен женского пола на заднем сиденье показал небольшой риск травм груди. В остальном E-Class очень хорошо защищал своих смоделированных пассажиров, даже в жёстком боковом ударе о столб, который имитирует особо сильный тип аварии: выезд с дороги с ударом о дерево.

Кроме серии ударных тестов, Euro NCAP оценила E-Class с точки зрения безопасности для «уязвимых участников дорожного движения», таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. Оснащённый стандартной системой активного торможения, Mercedes показал хорошие результаты, избегая столкновений в различных сценариях и даже предотвращая «дверное» столкновение с проезжающим велосипедистом. Euro NCAP нашёл несколько областей для улучшений — например, автомобиль слишком долго не замечал ребёнка, выбегающего на дорогу между двумя припаркованными машинами ночью, — но в большинстве других тестов автомобиль предотвращал травмы.

Euro NCAP также выяснил, что в случае столкновения с пешеходом или велосипедистом E-Class оказался достаточно мягким местом для приземления. Большая часть передней структуры обеспечивала хорошую защиту головы для неудачливого пешехода, хотя удар мог привести к травмам таза и ног. Тем не менее, Euro NCAP присудил E-Class 28,1 из возможных 36 баллов за защиту при столкновении, что является лучшим результатом среди всех аналогичных четырёхдверных автомобилей, тестированных в прошлом году.

Американский аналог Euro NCAP, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), ещё не тестировала E-Class. Зато Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) уже провёл такие испытания. В тестах некоммерческого агентства седан Mercedes продемонстрировал отличные результаты в каждом тесте, получив оценки «Хорошо» (самая высокая оценка IIHS) по показателям, включая малый перекрывающийся удар, умеренный перекрывающийся удар и боковой удар.

Также был получен балл «Приемлемо» — на один уровень ниже от максимума — за предотвращение столкновений с пешеходами с помощью стандартной системы автоматического экстренного торможения. Автомобили, оснащённые дополнительным пакетом помощи водителю, получили оценки «Хорошо» за предотвращение столкновений с пешеходами.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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