Австрийский тюнер вернул в Mercedes-AMG C63 восемь цилиндров

Последнее поколение Mercedes-AMG C63 получило двигатель V8 вместо четырёхцилиндрового двигателя, который применялся прежде. Только этот большой V8 пришёл не из Штутгарта и даже не из родного города AMG в Аффальтербахе. Этот V8 был установлен под капот C63 компанией Vuk Manufaktur. Австрийский тюнер потратил два года, чтобы новый компактный седан звучал и ехал как старый.

Последний Mercedes-AMG C63 оснащён одним из самых впечатляющих двигателей в мире. Он выдаёт 234,5 л. с. на литр, что является рекордом среди серийных автомобилей. Он вдвое меньше двигателя, который заменил, но имеет такую же мощность.

Только одна проблема: двигатель, который он заменил, был V8 с двумя турбинами, а двигатель в новом автомобиле — 2,0-литровый четырёхцилиндровый. У него 469 л. с., и поскольку это подключаемый гибрид, он выдаёт 671 л. с. и 1019 Н·м крутящего момента. Но у него нет восьми цилиндров, даже если они выдавали всего 469 л. с. в версии C63 и 500 в C63 S.

Компания Vuk потратила два года, чтобы установить под капот последнего W206 C-Class вручную собранный 4,0-литровый V8 BiTurbo. Двигатель AMG ревёт во всю мощь из четырёх выхлопных труб. Компания не спешит раскрывать детали этого проекта. Четырёхцилиндровый двигатель исчез. Гибридные компоненты, похоже, тоже были удалены. Это не подтверждено, но в моторном отсеке не видно ни одного высоковольтного оранжевого кабеля. Похоже, для установки двигателя потребовались серьёзные доработки, и Vuk показала видео с чем-то похожим на новую, изготовленную на заказ верхнюю масляную ванну. Однако в этом двигателе масляная ванна — это не просто поддон, а важная часть всей конструкции.

Нет информации о том, сколько может стоить такая переделка или будет ли она предлагаться в продажу. Наверняка желающие заплатить большие деньги нашлись бы.