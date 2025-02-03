Пользователи GeForce RTX 5090 и 5090D сталкиваются с рядом проблем при установке последних драйверов

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5090D были выпущены 30 января. RTX 5090D — это вариант, разработанный для китайского рынка в соответствии с американскими экспортными требованиями. У этой карты снижены возможности обработки ИИ, но основная конфигурация в техническом плане не изменилась. Как и RTX 5090, GeForce RTX 5090D при запуске была доступна в ограниченном количестве. Быть может, тем, кто сумел купить эти карты, не так уж повезло.

На китайских форумах, таких как Chiphell, Baidu и на социальной платформе Bilibili, появились многочисленные сообщения о выходе из строя видеокарт 5090D. Известно о проблемах карт производства компаний Colorful, Manli и Gigabyte.

По словам пострадавших пользователей, проблема началась после установки последних драйверов. Один из пользователей сообщает, что установил видеокарту GeForce RTX 5090D от Colorful и после установки драйвера экран стал черным. Видеокарта перестала распознаваться, и пользователь проверил интерфейсы DP и HDMI.

Похожая проблема была зафиксирована на форуме Baidu. Там пользователь с видеокартой Manli GeForce RTX 5090D Gallardo установил драйверы, после чего видеокарта перестала распознаваться системой.

Один из продавцов на платформе Goofish заявил, что все видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5090D страдают от одной проблемы. Есть высокая вероятность того, что установка последних драйверов приведет к сбою карты. Также сообщается о редких случаях перегрева компонентов карты и повреждений проводящих путей.

Некоторые пользователи GeForce RTX 5090 сталкиваются с аналогичными проблемами. На сабреддите r/ASUS пользователь RTX 5090 не может обнаружить карту в Windows ни с помощью драйверов, ни с помощью BIOS. Попытка очистки CMOS не дала результата.

Некоторые пользователи предлагают изменить опцию PCIe с 5.0 на 4.0, чтобы решить эту проблему, но это не подтверждённое решение проблемы. GeForce RTX 50 серии являются первыми картами, полностью совместимыми с Gen5. Это может вызвать проблемы при использовании старых материнских плат, которые требуют переключения в режим Gen4 для лучшей совместимости. На некоторых материнских платах Gen5 существуют проблемы с совместным использованием линий между слотами M.2 и PCIe, что также может привести к нежелательным проблемам.