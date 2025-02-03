Энтузиасты готовы платить за GeForce RTX 5090 любые деньги, но флагманы быстро закончились

Релиз настольной графики NVIDIA нового поколения вызвал ожесточённые споры в рядах экспертов. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 оказались не такими, как ожидали потребители. Например, флагман линейки до 20% быстрее GeForce RTX 4090 в разрешении 2К, тогда как GeForce RTX 5080 и вовсе не демонстрирует никакой заметной разницы. Получить больше можно только с использованием агрессивных алгоритмов на основе машинного обучения, но такой подход устраивает не всех. Разработчики научились увеличивать фреймрейт в несколько раз, а влияние на качество изображение варьируется от едва незаметного до некомфортного. Многое зависит от создателей той или иной игры, но количество желающих купить новинку от этого не снижается.

GeForce RTX 5090 столкнулась с острым дефицитом, тогда как купить GeForce RTX 5080 пусть и проще, но стоит такая видеокарта намного дороже рекомендаций производителя. Флагман NVIDIA не доступен даже на ключевых рынках, а ритейлеры сообщают, что положение улучшится к концу весны. Именно тогда производственные мощности заработают в полную силу, а значит вариантов остаётся не так много. Можно запастись терпением, получив в итоге желаемый результат. Либо купить видеокарту прошлого поколения по выгодной цене. Но некоторые не готовы идти на такие жертвы, предпочитая переплатить здесь и сейчас. Судя по всему, большую часть настольной графики нового поколения разобрали перекупщики. Всё дело в ботах, способных скупать выгодные предложения за считанные секунды, тогда как обычные геймеры тратят на процедуру несколько минут. При этом боты ещё и мониторят предложения в режиме 24/7, первыми приходя на официальные распродажи. Бороться с подобным беспределом крайне сложно, но некоторые геймеры нашли интересный способ, свидетельствующий о несовершенстве технологий.

Так, на eBay появились десятки объявлений, авторы которых устроили перекупщикам настоящую войну. Выкладывается масса объявлений с GeForce RTX 5090, за которыми стоит нечто иное. Например, в тексте объявления автор указывает, что продаёт фотографию видеокарты. Это может быть и любой другой объект, так или иначе связанный с миром настольной графики, но суть от этого не меняется. Авторы подобных объявлений предупреждают читающих их людей о фальсификации. Прямо указывается, что покупать ничего не нужно, а всё это попытка бороться с вездесущими ботами. В описании можно прочесть, что покупатель получит фотографию по электронной почте, а количество таких объявлений множится. Кто-то обещает выслать случайный предмет с благотворительной распродажи, но в данном случае это не имеет никакого значения. Предложения на GeForce RTX 5090 варьируются от 1200 долларов и выше, ну а инсайдеры выяснили, что подобный способ работает.

Перекупщикам становится сложнее продать видеокарту, поскольку потенциальные покупатели тратят много времени на поиск, а некоторые боты и вовсе попадаются на удочку. Отмечается, что умные алгоритмы неверно интерпретируют текст объявления, а в результате перекупщики покупают фотографию GeForce RTX 5090 по электронной почте за 1900 долларов. А учитывая, что ранжирование выдачи информации по запросу на eBay идёт по популярности и стоимости, фейковые объявление завалили первые 5 страниц. Торговля у перекупщиков снижается, а купившие вместо видеокарты фотографию ещё и теряют значительные суммы. На самом деле мы видим подобные действия не в первый раз. В 2021, когда майнеры скупали все доступные видеокарты, целая армия энтузиастов создавала сотни объявлений на eBay. Таким образом удавалось поставить на паузу бизнес перекупщиков, мешая им реализовывать видеокарты с тройной наценкой. Что любопытно, представители NVIDIA не пишут, когда проблема доступности будет решена. На сайте MSI значится, что официальные продажи там стартуют только 6 февраля, но даже в этом случае производитель не гарантирует большого количества предложений. Как уже отмечалось, всегда можно подождать или купить видеокарту прошлого поколения, поскольку у перекупщиков цены в первые недели в несколько раз превышают официальные.