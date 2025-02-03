Приём предварительных заказов остановлен, видеокарт нет в наличии.

Прогнозы сбылись, на старте продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 оказались в дефиците, особенно флагман новой игровой серии. Видеокарты раскупали за несколько минут, в лучшем случае новинки были доступны минут 20, сообщает Tom’s Hardware. В какое время ожидать новой волны поставок, может намекнуть сообщение британского магазина Overclockers UK: покупателям, внёсшим предоплату за RTX 5090, может потребоваться ждать до 16 недель.

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Представители Overclockers UK сообщают в социальных сетях, что запасы видеокарт GeForce RTX 50 распроданы, а приём предварительных заказов остановлен до тех пор, пока существует неопределённость с поставками. Покупателям, которые уже оплатили видеокарты, придётся ждать несколько недель, как минимум. Поставки RTX 5090 ожидаются в течение 3…16 недель, а RTX 5080 — в течение 2…6 недель.

Можно только надеяться, что аналогичные проблемы не коснутся видеокарт RTX 5070 и 5070 Ti, старт продаж которых ожидают в этом месяце, пишет Tom’s Hardware. Специалисты ресурса рекомендуют отложить апгрейд видеокарты, если таковой планируется, до стабилизации ситуации с доступностью видеокарт. По крайней мере, текущую видеокарту точно не стоит продавать для покупки новой.