Пользователи жалуются на неполадки в работе магазина Google Play Store

Как сообщает издание 9to5Google, магазин приложений Google Play Store сталкивается с волной сбоев на Android. Сбой не оказывает негативного влияния на работу системы в целом, она не зависает и не требует перезагрузки. Отображается сообщение об ошибке. Пользователям приходится закрывать приложение и открывать его снова. Google пока не признала эту проблему официально.

В сообщении также говорится, что сбой происходил на смартфонах и планшетах, таких как Pixel Tablet. Издание также сообщает, что оно столкнулось с сбоем Play Store несколько раз за последние 24 часа.

Сбои не влияют на основные функции магазина, такие как загрузка и установка приложений. В последнее время Play Store не получал крупных обновлений. В конце прошлого года Google удалила функцию Share Apps из Play Store. Эта функция использовала протокол Nearby Share на Android, который позволяет пользователям отправлять приложения по воздуху на устройства друзей или родственников для загрузки.