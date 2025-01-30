До появления Google Pixel 9a осталось меньше двух месяцев

В прошлом году Google выпустила смартфон серии A на неделю раньше обычного. Теперь ожидается, что Pixel 9a представят ещё раньше — в марте.

Ранее сообщалось, что презентация Pixel 9a состоится в середине марта. Теперь издание Android Headlines утверждает, что предзаказы откроются 19 марта. Смартфон поступит в продажу и начнёт поставляться покупателям 26 марта.

Скорее всего, Google опубликует анонс в своем блоге. О характеристиках устройства известно уже немало, но пока неясно, появятся ли эксклюзивные программные функции в Pixel 9a. Вероятность этого невысока (в прошлом году новинкой стала функция Audio Emoji).

Перенос выхода серии A выглядит логичным на фоне того, что флагманские модели Google теперь, скорее всего, будут выходить в августе. Разрыв между их релизами в три месяца не кажется достаточным. Предполагаемые пять месяцев больше соответствуют традиционному циклу «май — октябрь», хотя шестимесячный интервал выглядел бы ещё лучше.

Pixel 8a представили за неделю до Google I/O 2024, хотя раньше такие модели дебютировали именно на конференции. В эпоху ИИ Google I/O и без того насыщена анонсами. Хотя сочетание программных новинок с новыми устройствами выглядит логично, это отвлекает внимание от других потребительских обновлений.