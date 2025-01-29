Pixel Buds Pro 2 получают обновление

Наушники Pixel Buds Pro 2, как сообщается, получили свое первое обновление, версию прошивки 3.144, в которой появились новые функции и улучшения. Одним из ключевых дополнений стал звук "Bud return", который раздается, когда наушники правильно помещены в зарядный футляр и совмещены с контактными штырьками. Эта функция помогает пользователям избежать неправильного размещения наушников в футляре.

Google

Кроме того, сообщается о появлении нового ползунка «Окружение» в приложении Pixel Buds Pro 2. Эта функция, расположенная в нижней части страницы с информацией об устройстве, похоже, позволяет пользователям контролировать уровень окружающего звука. Значок этой функции меняется в зависимости от установленного уровня. Однако в настоящее время эта функция неактивна и, судя по всему, привязана к Android 16 Beta 1.

Google еще не опубликовала официальный список изменений для этого обновления, но ожидается, что оно будет включать исправления ошибок, в частности, проблемы с регулировкой громкости и другие проблемы, о которых сообщалось, например, случайные отключения и проблемы с синхронизацией.

Обновление распространяется партиями, и его можно проверить через приложение Companion в разделе Дополнительные настройки > Обновление прошивки.

Процесс обновления займет около 10 минут и начнется автоматически, когда наушники будут находиться в зарядном чехле и достаточно заряжены.