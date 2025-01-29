Самый дорогой Galaxy S25 Ultra покупают чаще всего

Samsung недавно анонсировала долгожданную линейку смартфонов Galaxy S25, включая базовую модель S25, среднюю S25 Plus и премиальную S25 Ultra. Смартфоны поступят в продажу 7 февраля, а предварительные заказы открыты с 24 января.

В Южной Корее S25 Ultra, самый дорогой в линейке, оказался наиболее востребованной версией. Он лидирует с большим отрывом. На его долю приходится 60–70% от общего числа заказов.

Согласно полученной статистике, самые популярные цвета для S25 Ultra — чёрный Titanium Black и белый Titanium White Silver. У базовой модели и Plus наиболее востребованными цветами стали синий Ice Blue и серебряный Silver Shadow.

Самый дорогой телефон в линейке показывает лучшие результаты. Разница в цене внушительная: S25 Ultra стоит от $1300, а простая модель S25 — от $800. При этом S25 Ultra в значительной степени схож с предшественником, не получив больших улучшений в камере или скорости зарядки, а стилус S Pen стал даже хуже прежнего. Можно сказать, что Ultra имеет худшее соотношение цена/качество, нежели S24 Ultra.

S25 Ultra можно похвалить за экран и защиту Gorilla Armor 2, известную прочностью и антибликовыми свойствами.