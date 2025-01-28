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Samsung рассчитывает предложить неинвазивное измерение сахара в крови в будущих умных часах
Samsung продолжает верить в возможность неинвазивного измерения уровня сахара в крови

Неинвазивное устройство, которое может быстро и точно определять уровень глюкозы/сахара в крови, станет важнейшей технологической и медицинской разработкой. Оно значительно упростит мониторинг здоровья сотен миллионов людей с диабетом по всему миру. Однако пока мечта о неинвазивном мониторинге глюкозы остаётся лишь мечтой.

Технологические гиганты вроде Samsung и Apple давно занимаются разработкой этой технологии. Samsung посвятила этому не менее пяти лет.

Теперь сообщается, что Samsung приближается к своей цели. На следующий день после мероприятия Unpacked Samsung провела форум по здравоохранению в Сан-Хосе, где компания и эксперты поделились своими взглядами на то, как новые технологии, включая ИИ, формируют будущее управления здоровьем. После обсуждения таких продуктов, как носимые устройства, доктор Хон Пак, старший вице-президент и глава команды по цифровому здравоохранению в Samsung, кратко рассказал о неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови и поделился достижениями компании.

По словам Пака, технологический гигант инвестирует в разработку неинвазивных технологий для отслеживания уровня глюкозы в крови, а также в CGM (непрерывный мониторинг глюкозы) с интегрированным консультированием по питанию, которое, вероятно, будет доступно через приложение Samsung Health.

«Глюкоза в крови — это область, в которую Samsung глубоко вовлечена. Мы достигли значительного прогресса в разработке CGM-сопровождаемого консультирования по питанию, а также в улучшении неинвазивных технологий для отслеживания уровня глюкозы в крови».

Исполнительный директор также заявил, что Samsung активно «работает над неинвазивным оптическим непрерывным монитором глюкозы». Хотя Пак воздержался от предоставления сроков релиза, он отметил, что если технология будет реализована правильно, она может стать настоящей революцией.

Разработка технологии — это первый шаг. Следующим важным шагом станет получение одобрения FDA. В феврале прошлого года регулирующий орган выпустил публичное уведомление о безопасности, предупредив потребителей, пациентов, опекунов и поставщиков медицинских услуг о несанкционированных продуктах, включая умные кольца и смарт-часы, которые якобы измеряют уровень глюкозы в крови.

«Не используйте смарт-часы или смарт-кольца для измерения уровня глюкозы в крови», — гласил заголовок уведомления, подчеркивая, что все носимые устройства, которые утверждают, что могут измерять уровень глюкозы в крови, предлагают несанкционированные показания.

Samsung, как и в случае с другими своими продуктами, получит одобрение FDA, когда и если её технология будет готова. Компании предстоит продемонстрировать свои процедуры тестирования и предоставить клинические данные для получения разрешения.

#samsung
Источник: androidpolice.com
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