От складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7 не ждут серьёзных изменений в плане камер

Как сообщает издание GalaxyClub, компания Samsung планирует установить в Galaxy Z Flip 7 основную камеру с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольную камеру 12 Мп. Это те же модули, что применяются в нынешнем аппарате Flip 6. Внутренняя передняя камера также не получит обновлений: она останется с разрешением 10 Мп, встроенной в отверстие в экране.

Это означает отсутствие изменений по сравнению с прошлым поколением, а в случае со сверхширокоугольной и передней камерами — даже несколькими предыдущими поколениями.

В этом году выйдут две модели Flip, но указанные камеры предназначены для «основного» устройства, утверждает источник. Samsung в последнее время сталкивается с падением спроса на свои складные устройства. Продажи Flip 6 и Fold 6 не оправдали ожиданий, что вынудило компанию пересмотреть планы на 2025 год и сократить их. Тем не менее Samsung остаётся приверженной развитию форм-факторов и планирует выпустить четыре новых складных устройства в 2025 году, включая более доступную модель Galaxy Flip.