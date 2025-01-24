Audi Q6 Sportback E-Tron Off-Road не ожидается в серийном производстве

Несколько месяцев назад была показана замаскированная версия приподнятого Audi Q6 Sportback e-tron. Работа над ним продолжается, и внешний вид остаётся примерно прежним. Audi до сих пор мало что рассказала о нём, заявив, что это концепт. Сложно рассчитывать на его серийное производство, особенно с одной из его особенностей. Но, возможно, в будущем появится что-то, вдохновлённое этим проектом.

Audi установила портальные мосты под свой электрический Q6. Они имеют небольшой набор шестерёнок на конце, чтобы опустить выходной конец, где крепятся колёса. Это не только поднимает автомобиль, но и оставляет ведущие валы выше, предотвращая избыточное угловое напряжение на ШРУС и снижая риск их поломки. Благодаря тому, что соединения не имеют острых углов, доступно больше хода подвески вниз.

Сам подъём тоже весьма значительный. Audi не назвала точную цифру, но автомобиль определённо стал выше на несколько дюймов. Значительная часть этого подъёма обеспечивается портальными мостами, но также огромными шинами. Прототип был на шинах Toyo Open Country, но на новых фотографиях он стоит на шипованных Venom Tires Terra Hunters. К сожалению, изображения недостаточно чёткие, чтобы определить размер.

Много новшеств по сравнению с замаскированной версией не появилось. У автомобиля всё те же гигантские расширители колёсных арок, багажник на крыше и массивные буксировочные крюки на переднем бампере. Зато появилось больше освещения. Четыре жёлтых внедорожных фары расположены на краю багажника на крыше, а световая полоса находится между буксировочными крюками. Уникальный передний бампер имеет ранее виденные ходовые огни на концах. Передний и задний бамперы полностью переработаны и, вероятно, обеспечивают лучшие углы въезда и съезда.

Технические характеристики не были объявлены. Предположительно используется один из стандартных двигателей Q6 или SQ6. Они включают два электромотора, обеспечивающих от 422 до 483 л.с. в обычных условиях (оба могут кратковременно выдавать немного больше для старта с места). Скорее всего, здесь установлена такая же батарея на 94,4 кВт⋅ч, но из-за багажника на крыше, увеличенного клиренса и переработанных бамперов запас хода почти наверняка сильно снизится.

Как бы великолепно ни выглядел этот Q6, крайне маловероятно, что он пойдёт в серийное производство. Установка таких портальных мостов наверняка была недешёвой. Настройка автомобиля для сравнимой с обычным Q6 управляемости с учётом агрессивных шин и дополнительного веса, вероятно, тоже обошлась бы недёшево. Рынок для экстремальной версии среднего кроссовера Audi, скорее всего, ограничен.

С учётом сказанного, автомобильный рынок движется в сторону более внедорожных автомобилей, будь то из-за стиля или реальной функциональности. Audi могла бы найти золотую середину между базовым Q6 и этим концептом, создав что-то вроде современного Allroad. Можно добавить небольшой подъём на один-два дюйма, колёса и комплект вседорожных шин с чуть большим диаметром и более высокой боковиной, переработанные бамперы в сочетании с чёрными пластиковыми расширителями арок и накладками. Стоимость более сдержанных изменений была бы ниже, чем у концепта, а привлекательность — выше.