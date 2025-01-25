Audi RS 7 получит двигатель V6 и будет подключаемым гибридом

Некоторые полагали, что новый автомобиль Audi RS 7 выйдет с 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Хотя этот двигатель существует уже довольно давно, он используется в новых и обновлённых моделях, даже электрических. Этим двигателем оснащён Bentley Continental GT, а Porsche Panamera использует его в версии с подключаемым гибридом. Казалось логичным, что RS 7 также останется с ним. Но, согласно последней информации, RS 7 получит двигатель V6 вместо V8, как у конкурента BMW M5. В любом случае, мощность будет впечатляющей.

Издание CAR утверждает, что RS 7 действительно будет подключаемым гибридом. Однако теперь у него будет на два цилиндра меньше, чем ожидалось. Это вряд ли станет проблемой, так как издание прогнозирует мощность от 725 л.с. в базовой версии до более чем 800 л.с. в версии Performance.

Это ставит следующее поколение RS 7 в выгодное положение по сравнению с конкурентами. Базовая версия будет немного мощнее, чем BMW M5 с 717 л.с. В зависимости от конфигурации её можно даже сравнить с Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, которая имеет 771 л.с. и использует версию 4,0-литрового V8 от Volkswagen Group. Кроме того, это минимум на 100 л.с. больше, чем у нынешней Audi RS 7 с её 621 л.с.

Гоночная Audi RS 7 предлагает превосходные динамические характеристики и управляемость в более стильном исполнении, чем обычный седан, при этом сохраняя практичность хэтчбека.

Двигатели внутреннего сгорания в целом уходят в прошлое, как и 4,0-литровый V8 для Audi и других брендов Volkswagen Group. CAR сообщает, что V6 будет использоваться и в других моделях Audi, в частности в RS 5. Ожидается, что у более компактной модели будут менее мощные электродвигатели для уменьшенной общей мощности.

Нельзя исключать, что версии гибридного V6 появятся и в возможных заменах для моделей Q7 и Q8 с двигателями внутреннего сгорания, если у них будут версии RS и S. Когда V8 RS 7 исчезнет, единственными оставшимися вариантами V8 от Audi окажутся SQ7, S8, SQ8 и RS Q8. RS 6 в этот список не входит, так как также будет заменена, вероятно, одновременно с RS 7. RS 6 станет полностью электрической и будет соответствовать гибридной V6 RS 7.