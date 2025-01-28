Volvo EX30 Cross Country позволит отправиться на природу с нужными припасами

Автопроизводитель Volvo официально анонсировал новую версию EX30, которая будет называться EX30 Cross Country. Это внедорожная версия электрического кроссовера, которая должна составить конкуренцию таким машинам, как Subaru Outback или Crosstrek. Дата выпуска названа, и она наступит очень скоро.

В официальном анонсе не было никаких загадочных тизеров будущего внедорожника или автомобиля вообще. Официальное подтверждение от Volvo появилось всего через несколько дней после того, как фотографы заметили незамаскированный прототип, проходивший зимние испытания. EX30 Cross Country позиционируется как идеальное транспортное средство для путешествий по родной Швеции.

Исходя из увиденного, новый EX30 Cross Country будет располагаться выше стандартной модели EX30. Он выглядит так, словно оснащён приподнятой подвеской. Колёса тоже будут отличаться, хотя прототип, возможно, был оснащён временными чёрными дисками, а не окончательным вариантом. Были замечены более толстые боковины шин. Это предполагает использование более прочных покрышек, которые идеально подойдут для внедорожных условий.

Чёрная передняя часть должна стать самым очевидным признаком того, что это не обычный EX30, а версия Cross Country. Корзина на крыше говорит о том же, позволяя отправиться на своём электромобиле в путешествие за пределы цивилизации. Другие детали пока остаются в секрете. Скорее всего, на кузове будет значок Cross Country в месте соединения чёрной крыши с покрашенной панелью на стойке C.

Хотя нет информации о силовой установке EX30 Cross Country, наверняка Volvo выбрала двухмоторную систему, что означает полный привод. Модель EX30 Twin Motor Performance для США, самый быстрый Volvo на сегодняшний день, развивает до 428 л.с. и предлагает до 407 км на одном заряде аккумулятора ёмкостью 65 кВтч. Внедорожная версия, скорее всего, будет иметь меньший запас хода из-за изменения шин и ожидаемого увеличения веса с добавлением нового оборудования.

Volvo сообщила, что официальная премьера EX30 Cross Country состоится 10 февраля. Чтобы подчеркнуть приключенческий характер автомобиля, шведский автопроизводитель проведёт прямую трансляцию с виртуальным «путешествием по суровым ландшафтам шведской Лапландии».