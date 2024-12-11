На заводе Volvo Cars в Дацине состоялся важный этап — с конвейера сошел 500-тысячный автомобиль. Это событие подчеркивает значимость завода, который стал основным производственным центром для модели S90.

Завод Volvo Cars в китайском Дацине достиг важного рубежа: с его конвейера сошел 500-тысячный автомобиль, которым стала модель S90. Этот завод не только первый в Китае, но и единственный в мире, где производят эту модель.

Статистика показывает, что в ноябре 2024 года Volvo Cars реализовала 66 977 автомобилей по всему миру, из которых 32 108 были электрифицированными. На китайском рынке продажи составили 13 923 автомобиля, что на 8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Основную часть продаж составили традиционные и легкие гибридные модели — 12 076 единиц.

Кроме того, в этом месяце компания анонсировала сотрудничество с командами Xingji Meizu и Yikatong для разработки новой автомобильно-машинной системы для модели Volvo V446. Это новшество будет контролироваться внутренними разработчиками Volvo, а поддержка будет предоставлена со стороны Geely, которая поможет с техническими аспектами. Новый автомобиль, ориентированный на китайский рынок, планируется запустить в серийное производство в 2025 году.

Фактически, завод в Дацине не только демонстрирует свои производственные возможности, но и активно участвует в разработке новых технологий, что позволяет Volvo оставаться конкурентоспособной на быстро меняющемся рынке.