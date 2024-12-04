Первый в истории Volvo XC60 с пневмоподвеской.

Эта машина, оснащённая уникальной пневмоподвеской, была полностью распродана всего за 2 минуты после начала продаж. Такой фурор сделал авто самым востребованным в истории компании Volvo Cars Korea.

Volvo XC60 Winter Edition отличается не только инновационной подвеской, но и стильным дизайном. Автомобиль представлен в белом цвете с кожаным салоном и декоративными элементами из натурального дерева. Комфорт дополняют роскошные сиденья и дверные карты, а также рычаг переключения передач от известной шведской компании Orrefors. Для любителей качественного звука предусмотрена аудиосистема Bowers & Wilkins.

Кроме того, новый Volvo оборудован последними системами безопасности от Volvo и включает в себя сервис T-Map с пятнадцатилетним бесплатным обновлением ПО. Цена автомобиля составляет около $54 тысячи



