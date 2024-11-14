Volvo Cars объявила о продаже 30% акций Lynk & Co компании Jikrypton за 5,4 миллиарда юаней.

Volvo Cars сделала важный шаг, продав 30% своих акций Lynk & Co компании Jikrypton за внушительные 5,4 миллиарда юаней (73,4 млрд руб.). Сделка подразумевает, что 70% суммы поступит при закрытии, а оставшиеся 30% с процентами будут выплачены через год. Это событие знаменует собой новый этап для Lynk & Co, который с момента своего основания в 2017 году находился под крылом Volvo.

Специалисты отмечают, что такая продажа не просто финансовая операция, а стратегический ход, который позволит Lynk & Co развиваться в новом направлении. Volvo намерена сохранить партнерство с Lynk & Co на некоторых рынках, что подчеркивает важность этого сотрудничества в будущем.

Передача акций включает в себя дочерние компании обеих сторон, что добавляет сложности в структуру сделки. Ожидается, что одобрение акционеров состоится в первом квартале 2025 года, и это станет последним шагом перед завершением сделки. Регуляторы также должны дать свое согласие, что может повлиять на сроки.