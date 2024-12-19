Audi Q8 e-Tron 2025 принесёт не слишком много изменений

Ситуация с топовыми моделями внедорожников Audi меняется. Недавно было объявлено, что Q8 e-tron 2025 будет стоить в США от $76095 и получит больше стандартного оборудования, чем в прошлом году. Это увеличение цены на $2095 стало очередным в серии обновлений флагманской линейки внедорожников немецкого автопроизводителя, которая недавно подверглась модернизации и получила новое название.

Обновление 2024 года для Q8 e-tron включало в себя увеличение батареи и улучшение аэродинамики для достижения большего запаса хода. Максимальная скорость быстрой зарядки также была увеличена. Audi добавила больше мощности как для Q8 e-tron, так и для более спортивной версии SQ8 e-tron. Их системы рулевого управления были перенастроены для получения более острых ощущений.

Изменений для модельного ряда 2025 года меньше. Обновление добавляет в стандартный список оборудования распознавание дорожных знаков и пакет внутреннего светодиодного освещения, а также зеркало заднего вида с поддержкой Homelink и функцию Remote Park Assist Plus. Она позволяет владельцам управлять парковкой внедорожника дистанционно, находясь вне автомобиля.

Обновлены дизайн и цвета, а также представлен новый пакет Magnesium, включающий 21-дюймовые колёса с 5-спицевым аэродинамическим дизайном в матовом золотом цвете, дополненные магниевыми элементами в бамперах и порогах. Новый пакет также включает в себя чёрную внешнюю отделку, корпуса зеркал, маску, оконные рамки и вставку заднего диффузора. Основными конкурентами этого автомобиля будут Mercedes-EQ EQE SUV, Polestar 3 и BMW iX. При этом Audi Q8 e-tron не задержится на рынке надолго.

Первой моделью Audi Q стал внедорожник Q7 2005 года, выпущенный для борьбы с уже зарекомендовавшими себя предложениями, такими как BMW X5 и Mercedes-Benz M-Class. В последующие годы Audi расширила свою линейку моделей Q, добавив новые внедорожники, такие как Q5 (2008), Q3 (2011) и Q2 (2016), чтобы охватить новые сегменты. Q8 появился в 2018 году как внедорожник с бензиновым двигателем на платформе Q7. Следующим стал ещё один топовый внедорожник — полностью электрический Audi e-tron 2019 года. В то время Q8 (бензиновый) и e-tron (электрический) позволяли покупателям Audi выбирать между двумя источниками энергии в категории флагманских внедорожников.

В 2022 году полностью электрический e-tron был переименован в Q8 e-tron, а версия с бензиновым двигателем сохранила название Q8. Это упрощение позволило покупателям выбирать из двух вариантов флагманских внедорожников под одним названием. В 2024 году новый Q8 e-tron с обновлённым названием прошёл значительную модернизацию с ключевыми улучшениями, направленными на повышение его привлекательности на фоне растущей конкуренции.