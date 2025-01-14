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Audi подтверждает выпуск двух новых гибридных моделей в 2025 году и не только
Audi не собирается отказываться от бензиновых двигателей

2024 год оказался непростым для автопроизводителя Audi. В Северной Америке продажи компании уступили показателям немецких конкурентов. Было выпущено 240771 автомобиль, что на 13% меньше, чем в 2023 году. Снижение продаж наблюдалось на всех рынках, где Audi реализует свои автомобили. В целом немецкий бренд продал только 1671218 автомобилей, что на 11,8 % меньше по сравнению с предыдущим годом.

Audi представила в 2024 году ряд новых моделей, включая обновлённый Q5, который получил абсолютно новую подключаемую гибридную версию. Однако из всех гибридных моделей в американской линейке бренда только Q5 Hybrid является подключаемым гибридом, в то время как остальные оснащены мягкой гибридной системой. Audi подтвердила, что в 2025 году ситуация изменится: ожидается появление большего количества новых подключаемых гибридов.

Это соответствует новой стратегии автопроизводителя по реструктуризации своей линейки. Хотя приоритет остаётся за выпуском электромобилей (BEV), Audi придерживается так называемого трёхстороннего подхода, предлагая электромобили, гибриды и чисто бензиновые модели. Это подтверждает их обещание не отказываться от двигателей внутреннего сгорания в эпоху электрификации. Пример Lexus и всей линейки Toyota в Северной Америке доказал эффективность такого подхода в 2024 году.

«С самого начала 2024 год считался переходным. У нас есть сильные модели, которые выходят на рынки, но они начнут приносить значительные объёмы продаж только постепенно. В то же время некоторые модели были сняты с производства. Сложные экономические условия и неопределённость в вопросах государственных стимулирующих программ в настоящее время вызывают определённую нерешительность покупателей, что затрагивает всю отрасль, особенно в сегменте полностью электрических автомобилей», — Марко Шуберт, член правления по продажам и маркетингу.

Audi также подтвердила, что в 2025 году будут обновлены ключевые семейства. Одной из таких моделей станет Audi A7. Пока Audi ничего не подтвердила относительно неё. Она будет использовать архитектуру PPC в кузовах седан и лифтбек, а также оснащаться двигателем внутреннего сгорания, что соответствует новой системе именования Audi. Модель также получит некоторую форму гибридизации, хотя подробности о вариантах для США пока неизвестны.

Другим ключевым модельным семейством, о котором упомянула Audi, является Q3. Хотя версия 2025 года в Америке останется в основном без изменений, новая модель следующего поколения появится, вероятно, в 2026 году. Audi уже начала разработку и тестирование этого поколения Q3. На дорогах были замечены немаскированные версии, напоминающие уменьшенную версию Q7. Поскольку это модель с нечётным номером, Q3 сохранит двигатель внутреннего сгорания под капотом, который, скорее всего, будет также связан с гибридной системой.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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