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Audi прекращает выпуск Q8 e-tron и закрывает производивший его завод
В последний день зимы бельгийский завод Audi будет закрыт

Автопроизводитель Audi подтвердил, что закроет завод в Брюсселе, где производится модель Q8 e-tron. Случится это 28 февраля. Это означает, что производство первого массового электромобиля компании завершится. Снижение продаж автомобилей класса «люкс» и многомиллиардные затраты на переоборудование завода Audi Brussels под другую производственную линию привели к решению, которое автопроизводитель впервые озвучил в ноябре.

Как сообщает Reuters, Audi некоторое время ищет покупателей для брюссельского завода, но никто не согласился взять на себя коллектив из 3000 сотрудников, которые там работают. Изначально бельгийские СМИ сообщили, что китайский производитель электромобилей Nio готов взять на себя управление заводом, но генеральный директор компании быстро опроверг эти слухи.

Завод Audi Brussels начал свою деятельность сразу после Второй мировой войны, производя автомобили Studebaker по лицензии. В 1954 году на предприятии началась сборка Volkswagen Beetle, позднее там выпускались седаны Passat, компактные автомобили Polo, а затем и Audi A3. Полный контроль над заводом перешёл к Audi в 2011 году, и перед запуском преемника Q8 e-tron до рестайлинга (названного просто e-tron) предприятие прошло серию модернизаций, направленных на повышение экологичности.

Audi выпустила свой 100-тысячный электромобиль в Бельгии в 2021 году и 200-тысячный в 2023 году. Сейчас у неё есть широкий ассортимент электрических моделей. В отличие от Q8 e-tron, который основан на платформе с двигателем внутреннего сгорания, более современные электромобили компании дешевле в производстве. Они созданы на специализированных электрических архитектурах, разделяемых с другими продуктами группы Volkswagen.

Например, Q6 e-tron разделяет множество компонентов с Porsche Macan Electric благодаря общей платформе Premium Platform Electric (PPE). Q4 e-tron практически идентичен Volkswagen ID.4, использующему платформу MEB. Будущие электромобили Audi и Porsche, такие как A6 e-tron и неподтверждённый преемник Taycan, также будут построены на PPE. Такая масштабируемость сделает их производство проще по сравнению с практически уникальным Q8 e-tron. Это означает, что электрический Q8 прекратит своё существование в феврале, когда брюссельский завод будет закрыт.

Обновление, которое добавило Q8 к названию e-tron, принесло рост запаса хода, а также улучшенные показатели для зарядки как переменным, так и постоянным током. Q8 e-tron также сохранил стильный интерьер и экстерьер своего предшественника, а также фирменные водительские характеристики Audi, которые спортивны, но не излишне агрессивны — это прерогатива более мощного SQ8 e-tron с двигателем 496 л.с. Теперь обе модели и их элегантные версии Sportback уходят в прошлое без планов на выпуск преемников.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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