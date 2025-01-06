CES 2025: Samsung анонсировала новую линейку телевизоров Neo QLED

Компания Samsung только что представила свою новую линейку телевизоров Neo QLED на этот год. На мероприятии компании First Look CES 2025 был представлен Samsung Vision AI для новых телевизоров. Южнокорейская компания заявляет, что её экраны с поддержкой ИИ «обогатят вашу повседневную жизнь».

Компания представила свой флагманский телевизор Neo QLED QN990F, а также телевизоры из серии Lifestyle — The Frame и The Frame Pro. Новые телевизоры Neo QLED оснащены Vision AI — набором функций на базе ИИ, которые превращают телевизор в умного спутника.

Функция Click to Search, похожая на Circle to Search на телефонах Samsung, предоставляет мгновенную информацию о том, что отображается на экране телевизора. Она может распознавать актёров, места, продукты или еду, видимую на экране, и предоставляет дополнительную информацию о них.

Функция Generative Wallpaper предлагает динамичные и персонализированные изображения в соответствии с пользовательскими предпочтениями. Функция Live Translate предлагает перевод субтитров в реальном времени и работает на базе обработки ИИ на устройстве.

QN990F, флагманский телевизор Samsung 2025 года, получил процессор NQ8 AI Gen3. Он помогает улучшить качество звука и изображения. Телевизор имеет минималистичный и ультратонкий дизайн, но сохраняет тот же стиль, что и телевизоры Neo QLED прошлого года. Также он получает доступ к Art Store от Samsung, который ранее был доступен только на телевизорах Lifestyle, таких как The Frame и The Serif.

Функция 8K AI Upscaling Pro предлагает улучшенную апскейлинг 8K для контента с низким разрешением. Функция Auto HDR Remastering Pro анализирует каждую сцену и улучшает цветовую гамму и динамический диапазон.

Adaptive Sound Pro на основе ИИ разделяет каждый компонент звука, такой как фоновая музыка, речь и звуковые эффекты, и регулирует их интенсивность, чтобы обеспечить сбалансированный звук.

Благодаря анализу сцен функция Color Booster Pro предлагает улучшенную обработку изображения. Функция AI Mode на телевизорах Samsung анализирует контент и комнату, в которой установлен телевизор, а затем оптимизирует звук и изображение соответственно.

Samsung не раскрыла все функции и характеристики своих телевизоров Neo QLED. Скорее всего, компания представит подробные характеристики и полный список новых моделей телевизоров в ближайшие дни. Телевизоры Neo QLED будут доступны в моделях 4K и 8K.