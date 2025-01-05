Samsung Display создала очередное поколение панелей для телевизоров

Samsung Display, крупнейший в мире производитель OLED-панелей, представила новое поколение панелей QD-OLED для телевизоров. Компания покажет эти панели на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе на следующей неделе.

Четвёртое поколение телевизионных панелей QD-OLED от Samsung Display может достигать пиковой яркости более 4000 нит. Компания заявляет, что добилась этого результата с помощью «продвинутой технологии управления панелью и новых органических материалов». Это делает новую панель QD-OLED более чем на 30 % ярче, чем прошлогодняя, которая достигала пиковой яркости до 3000 нит.

Яркость в 4000 нит достигается с использованием красных, зелёных и синих субпикселей, что обеспечивает наивысшую чистоту цвета. Для сравнения, панели WOLED, производимые конкурентом LG Display, используют дополнительный белый субпиксель для достижения пиковой яркости, из-за чего цвета менее глубокие и чистые.

Samsung Display представит 77-дюймовый прототип телевизора с панелью четвёртого поколения QD-OLED на CES 2025. С использованием новых панелей компания создала медиа-арт-пространство под названием «QD Jungle» на CES 2025, которое, по их словам, создаёт ощущение нахождения в настоящем лесу.

Новая панель может использоваться в OLED-телевизорах Samsung, которые будут представлены на следующей неделе. Однако подразделение Samsung Visual Display может решить не использовать полный потенциал панели, и в итоге телевизор может не достигать отметки в 4000 нит.

Samsung Display также объявила о новых панелях QD-OLED для мониторов. Панели будут доступны в размерах 27, 31,5, 34 и 49 дюймов. Южнокорейская компания утверждает, что новые панели созданы для обеспечения качества в создании контента, играх и повышения производительности.

Эти панели, вероятно, используются в последних моделях мониторов серии Odyssey и Smart Monitor, которые Samsung анонсировала несколько дней назад.