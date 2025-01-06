Чехлы для Galaxy S25 содержат кольцо в стиле MagSafe

В интернете появилось несколько изображений, которые дают представление о предстоящей серии смартфонов Samsung Galaxy S25. По мере приближения даты анонса частота этих утечек будет увеличиваться.

Новые изображения показывают Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra. Аксессуар, показанный на них, говорит о большом сходстве этих телефонов с iPhone.

В декабре впервые сообщалось, что Galaxy S25 будет поддерживать беспроводную зарядку Qi2, основанную на стандарте Apple MagSafe. Эта технология также позволяет магнитное выравнивание для совместимых устройств.

Опубликованные на Gizmochina изображения показывают чехлы Spigen Crystal Flex для Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra с кольцом типа MagSafe на задней стороне. Эти изображения также демонстрируют синий вариант этих устройств, который официально будет называться Icy Blue для Galaxy S25/25+ и Titanium Silver Blue для Galaxy S25 Ultra.

Это кольцо стало символом iPhone, наряду с дизайном камеры. Владельцы, которые любят демонстрировать свои iPhone, часто используют его, чтобы показывать в своих постах в социальных сетях, что у них последний iPhone.

Samsung могла бы отказаться от магнитного выравнивания, так как это является необязательным элементом стандарта Qi2. Однако, если производитель аксессуаров, такой как Spigen, уже создал такие чехлы, можно с уверенностью сказать, что эта функция будет поддерживаться в предстоящей серии Galaxy S25.

Это также означает, что покупателям придётся приобретать такие чехлы отдельно — либо у Samsung, либо у стороннего производителя, такого как Spigen.