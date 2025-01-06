Три вида прототипов раздвижных экранов Samsung показаны на CES 2025

Помимо панели нового поколения QD-OLED для телевизоров и инновационного 18,1-дюймового складного экрана для ноутбуков, компания Samsung Display на выставке CES 2025 представила несколько футуристических раздвижных OLED-панелей. Эти панели разработаны для ноутбуков, смартфонов и планшетов с инновационными форм-факторами.

Подразделение Samsung Electronics, занимающееся производством дисплеев, представило три прототипа раздвижных OLED-экранов: Slidable Flex Duet, Slidable Flex Solo и Slidable Flex Vertical.

Slidable Flex Duet — это 8,1-дюймовая панель OLED, которая может раздвигаться с двух сторон (слева и справа), превращаясь в экран размером 12,4 дюйма. Её можно использовать в мини-планшете (по размеру схожем с Galaxy Tab A8), который может превращаться в полноразмерный планшет (по размеру идентичный Galaxy Tab S9+).

Slidable Flex Solo — это 13-дюймовая OLED-панель, которая раздвигается с одной стороны и становится экраном размером 17,3 дюйма. Её можно использовать в 13-дюймовом ноутбуке, дисплей которого расширяется, предоставляя больше рабочего пространства. Это позволяет работать с несколькими окнами или просматривать больше контента (кода, документов, изображений/видео).

Slidable Flex Vertical — это 5,1-дюймовая раздвижная OLED-панель, которая может расширяться до экрана размером 6,7 дюйма. Её можно использовать для создания телефона, который из компактного форм-фактора превращается в смартфон стандартного размера.

Производитель дисплеев также продемонстрировал робота в форме собаки под названием OLEDog. Этот робот обычно используется на заводе Samsung Display во Вьетнаме для управления беспилотной инфраструктурой. Однако на выставке CES 2025 компания переоборудовала его, чтобы он танцевал чечётку и пинал OLED-панели на стенде, демонстрируя их прочность.