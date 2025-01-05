Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Большой гибридный внедорожник Mazda CX-80 соперничает с манёвренностью немецких люксовых моделей
Mazda CX-80 не лучшим образом проявляет себя при резких манёврах

Mazda CX-80, трёхрядный кроссовер, разработанный для больших семей и доступный на рынках Европы и Азии, имеет ту же платформу, что и Mazda CX-90 для рынка США. Хотя он просторный и комфортный, как и ожидалось от крупных внедорожников Mazda, проведённые испанским изданием km77 независимые испытания выявили недостатки сцепления и управляемости CX-80. В частности, он плохо справился с «лосиным тестом» — испытанием, выявляющим слабые стороны автомобиля при выполнении экстренного манёвра.

Для тестирования km77 использовал модель CX-80 в версии подключаемого гибрида с шинами Toyo Proxes Sport (размерность 235/50, диаметр 20 дюймов). По словам тест-пилота km77 Пабло Давида Гонсалеса, автомобиль смог продемонстрировать достойные 78 км/ч в «лосином тесте», едва избежав сбивания конусов.

Однако это потребовало тренировок: на предыдущей попытке при скорости 74 км/ч Гонсалес сбил конусы. По его словам, автомобиль продемонстрировал неожиданную и заметную раскачку при резком манёвре «влево-вправо», а подвеска в целом оказалась мягкой, что вызвало значительный крен кузова.

В слаломном тесте CX-80 показал время 24,8 секунды, что сопоставимо с результатами таких электромобилей, как BMW iX xDrive40 и (более компактный) Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. Среди других автомобилей с таким же временем были упомянуты (компактный) MG Motors 4 Electric и Subaru Solterra.

Mazda CX-80 — самый крупный внедорожник бренда, продаваемый в Европе. В сравнении с CX-90, разработанным для рынка США, CX-80 уже и имеет меньше пространства для пассажиров и багажа. Узкая колёсная база и дополнительный вес батарей подключаемого гибридного привода негативно сказались на результатах CX-80 в таком тесте.

Тем не менее, CX-80 вовсе не плох. Он показал то же время в слаломном тесте, что и полностью электрический флагманский спортивный внедорожник BMW, компактные электромобили и Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. Однако раскачка подвески при резком экстренном манёвре противоречит философии Mazda и может быть опасной в экстренной ситуации. Mazda гордится динамикой управления своих автомобилей и, как правило, оправдывает ожидания, часто превосходя их.


Примеры этого — более широкий CX-90 и компактный, но не менее впечатляющий Mazda CX-50, особенно на грунтовых дорогах. Невозможно требовать, чтобы каждый автомобиль Mazda управлялся так же, как MX-5. Mazda умеет творить чудеса с шасси и подвеской, но если смотреть на результаты «лосиного теста» буквально, CX-80 требует доработки.

#автомобили #mazda
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
17
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
8
Новейшая модификация БПЛА "Молния" с ИИ впервые долетела до Харькова и попала на видео
+
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
8
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
18
Стали известны цены на POCO X7 и X7 Pro
+
Крупнейшее на Украине месторождение лития теперь под контролем ВС РФ
+
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
5
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
4
2 января появились новые фотографии дрона DJI Mavic 4
4
HONOR Magic6 Pro получает обновление MagicOS 9.0
+
Xiaomi представила спортивную рацию, которая работает на расстоянии до 5000 километров
6
Chevrolet Spark станет доступным по цене электромобилем
+
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
5
RMF: У польских моряков начались проблемы с сигналом GPS в Балтийском море и на севере Польши
+
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
1
С 1 января в России изменились правила пополнения мобильных счетов наличными
3
Семейство Samsung Galaxy S24 получит более быструю разблокировку по отпечатку
+
Red Magic 10 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu
+
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
1
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
159
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
5
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
3
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
+

Сейчас обсуждают

Такой то
12:37
свинки кучкуются и татарский славянин здесь?
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
ebatorуа
12:32
говорят по радио,там в европе сейчас,туземная администрация.
Депутат Бундестага рассказал о предполагаемой встрече Путина с Шольцем и Трампом в 2025 году
Garthar
12:27
Дробовик тоже создает облако осколков, причем значительно дешевле по стоимости. А дальность стрельбы у пулемета не 20-40км, а 2-3 максимум. Основная проблема подобной хрени это скорее скорость реакции...
В Китае разрабатывается пулемет, способный сбивать гиперзвуковые ракеты
Айрат Хайруллин
12:26
Один миллион славян завалили, на следующем миллионе славян может дойдет в какую катастрофу втянул нас гениальный Геостратег
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
VermeeY
12:21
только 9950X3D
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
Фауст Гете
12:10
Видеокартам модеры расширили память, с 8 до 16, до 24 провели тесты и оказалось, что объем памяти не даёт НИЧЕГО , даже в 4к. Только пара игр специально для этого сделанных жрут более 12 гигабайт. Все...
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Михаил Киричков
12:04
В Индиане 8 ГБ видеопамяти в 1440р это строго только минимальные текстуры! И мониторинг показывает загрузку i7-12650H (6 мощных ядер, 4 вспомогательных, 16 потоков (12+4)) в Индиане стабильно 60-85% в...
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Евгений Васильевич
11:56
Это так то с лево. Это гт нео 6 китайский. С право это аналог для глобального производства. Продают его уже под другим названием в России. Это тоже самое что гт нео 6 для глобального рынка. И гт 6 кот...
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
Kromichael
11:49
Ну вон люди как высказываются, наболело как, у меня ничего такого никогда не было
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Sergey Voropaev
11:49
Мне лень читать, поэтому 10 AMD из 10
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем