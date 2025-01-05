Mazda CX-80 не лучшим образом проявляет себя при резких манёврах

Mazda CX-80, трёхрядный кроссовер, разработанный для больших семей и доступный на рынках Европы и Азии, имеет ту же платформу, что и Mazda CX-90 для рынка США. Хотя он просторный и комфортный, как и ожидалось от крупных внедорожников Mazda, проведённые испанским изданием km77 независимые испытания выявили недостатки сцепления и управляемости CX-80. В частности, он плохо справился с «лосиным тестом» — испытанием, выявляющим слабые стороны автомобиля при выполнении экстренного манёвра.

Для тестирования km77 использовал модель CX-80 в версии подключаемого гибрида с шинами Toyo Proxes Sport (размерность 235/50, диаметр 20 дюймов). По словам тест-пилота km77 Пабло Давида Гонсалеса, автомобиль смог продемонстрировать достойные 78 км/ч в «лосином тесте», едва избежав сбивания конусов.

Однако это потребовало тренировок: на предыдущей попытке при скорости 74 км/ч Гонсалес сбил конусы. По его словам, автомобиль продемонстрировал неожиданную и заметную раскачку при резком манёвре «влево-вправо», а подвеска в целом оказалась мягкой, что вызвало значительный крен кузова.

В слаломном тесте CX-80 показал время 24,8 секунды, что сопоставимо с результатами таких электромобилей, как BMW iX xDrive40 и (более компактный) Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. Среди других автомобилей с таким же временем были упомянуты (компактный) MG Motors 4 Electric и Subaru Solterra.

Mazda CX-80 — самый крупный внедорожник бренда, продаваемый в Европе. В сравнении с CX-90, разработанным для рынка США, CX-80 уже и имеет меньше пространства для пассажиров и багажа. Узкая колёсная база и дополнительный вес батарей подключаемого гибридного привода негативно сказались на результатах CX-80 в таком тесте.

Тем не менее, CX-80 вовсе не плох. Он показал то же время в слаломном тесте, что и полностью электрический флагманский спортивный внедорожник BMW, компактные электромобили и Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC. Однако раскачка подвески при резком экстренном манёвре противоречит философии Mazda и может быть опасной в экстренной ситуации. Mazda гордится динамикой управления своих автомобилей и, как правило, оправдывает ожидания, часто превосходя их.





Примеры этого — более широкий CX-90 и компактный, но не менее впечатляющий Mazda CX-50, особенно на грунтовых дорогах. Невозможно требовать, чтобы каждый автомобиль Mazda управлялся так же, как MX-5. Mazda умеет творить чудеса с шасси и подвеской, но если смотреть на результаты «лосиного теста» буквально, CX-80 требует доработки.