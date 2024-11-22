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Седан Mazda EZ-6 будет электрическим и гибридным
Замену Mazda6 заметили на тестах в Швеции

Фотографы смогли максимально близко подобраться к будущему седану Mazda EZ-6. Несмотря на раскрытие информации об электрифицированном седане Mazda в Китае, этот прототип по-прежнему полностью укрыт камуфляжем. Это наводит на мысль о том, что рассказали о нём ещё не всё.

Или это указывает на то, что перед нами европейская версия автомобиля. Mazda называет его глобальной моделью, так что это может быть и американская версия, которая станет заменой снятой с производства Mazda6.

Это не тот же автомобиль, который показывали на тестах раньше, поскольку на нём другие номера и другой камуфляж. Если ранее протестированный в этом году автомобиль носил немецкие номера, то на этом прототипе временные номера из Швеции. Европейский центр исследований и разработок Mazda расположен в немецкой земле Гессен. Если это европейская спецификация, логично, что автомобиль заметили именно в этом регионе.

Шведские номера могут означать, что автомобиль направляется в Швецию для зимних тестов. На севере этой страны расположено множество испытательных полигонов для новых автомобилей, поскольку зима здесь долгая. Известно, что автомобиль поступит в продажу в Европе. Тестирование в Швеции также увеличивает вероятность появления модели в Северной Америке.

Японский автопроизводитель зарегистрировал торговую марку 6e, которая больше соответствует североамериканскому маркетингу, чем EZ-6. Mazda продаёт множество кроссоверов, но испытывает недостаток электрифицированных автомобилей. В итоге даже выпуск только версии EREV (гибрид с увеличенным запасом хода) под видом PHEV (подключаемый гибрид) может помочь компании соответствовать нормам по выбросам и экономии топлива.

Это не решает проблему производства. Продажа электромобиля, произведённого в Китае, в США обложена тарифами в 102 %, которые вряд ли исчезнут в ближайшее время. Mazda может экспортировать его из Европы с меньшими пошлинами (пока что). Единственный завод Mazda в США — это совместное предприятие с Toyota, где производится кроссовер CX-50.

Mazda представила седан EZ-6 в Китае в октябре как замену модели Mazda6. Как видно, его дизайн почти идентичен концепту, показанному в начале 2024 года. За это Mazda можно похвалить — компания сумела воплотить концептуальный дизайн в серийной модели.

EZ-6 будет доступен в виде чистого электромобиля. Также будет предложена версия EREV с небольшим бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора для подзарядки батареи.

Mazda заявила, что запас хода составит 480 км на тестовом цикле CLTC с батареей на 56,1 кВт*ч или 599 км с батареей на 68,8 кВт*ч. Оба варианта оснащены двигателем мощностью 255 л.с. на задней оси и способны заряжаться с 30 до 80 % за 15 минут.

В версии EREV электрический двигатель мощностью 215 л.с. позволяет седану с кузовом лифтбэк проехать до 200 км на одном заряде. Если включить бензиновый двигатель мощностью 94 л.с. объёмом 1,5 литра, работающий как генератор, запас хода увеличивается до 1300 км без необходимости в розетке или заправке. Последний вариант особенно привлекателен для рынка США, где электромобили сталкиваются с трудностями восприятия, но спрос на гибриды высок. А с начальной ценой в $20 000 в Китае эта модель может стать отличным выбором для американских покупателей седанов Mazda.

#автомобили #mazda
Источник: carbuzz.com
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