Стоимость новых Mazda CX-50 в США снова будет начинаться от $30300

Производитель Mazda улучшил один из своих лучших кроссоверов, представив гибридную модель CX-50 в линейке 2025 года. Здесь применяется гибридная система Toyota и четырёхцилиндровый 2,5-литровый двигатель. С тремя электрическими двигателями он выдаёт 219 л.с. и крутящий момент 221,3 Н·м. Гибридный CX-50 применяет вариатор с передачей мощности на все четыре колеса через стандартную систему eAWD.

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Главным достоинством гибрида является повышенная экономия топлива. В смешанном цикле по оценкам EPA расход составляет 6,44 л на 100 км. Это примерно на 40% лучше по сравнению с моделью CX-50 2.5 S. В США в год экономия составит около $575. Ещё производитель обещает педаль газа с улучшенной отзывчивостью.

Предлагается несколько режимов вождения и возможность буксировать груз весом до 680 кг. Среди остальных моделей следующего года CX-50 Hybrid выделяется уникальным стилем, включая специфические колёса и дизайн переднего бампера. Электрический вариант CX-50 предлагается с интерьером из красной кожи. Доступны три комплектации: Preferred, Premium и Premium Plus.

Первая из них обладает чёрными 17-дюймовыми колёсами, передними сиденьями с подогревом и электроприводом задней двери. Также включает экран с диагональю 10,25 дюйма с восемью динамиками, поддержку Apple CarPlay/Android Auto, Alexa и беспроводную зарядку. В комплектацию Premium добавляются чёрные рейлинги и накладки на выхлопные трубы, а также красная или чёрная кожа, аудиосистема Bose с 12 динамиками и панорамный люк.

Premium Plus предлагает уникальные 19-дюймовые колёса, электропривод у сиденья пассажира, настройку памяти для водительского сиденья, вентилируемые передние сиденья и полноцветный проекционный дисплей.

Все комплектации CX-50 2025 года получат поддержку ассистента Alexa, доступ без ключей и запуск по кнопке, экран 10,25 дюйма, светодиодные фары, обивку из искусственной кожи и двухзонный климат-контроль. Что касается средств безопасности, будут предлагаться предупреждение о перекрёстном движении сзади, помощь в удержании полосы движения, мониторинг слепых зон, помощь в поддержании внимания водителя и предупреждение о выезде с полосы.