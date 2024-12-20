Mazda получила восемь наград Top Safety Pick+ за безопасность

Каждый год Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) объявляет лауреатов премий Top Safety Pick и Top Safety Pick+. Награды присуждаются в 12 категориях, начиная с малых автомобилей и заканчивая крупными пикапами. Самым сильным брендом в наградах за 2024 год стала Mazda. Она получила восемь наград Top Safety Pick+ — хотя некоторые модели использовали одну и ту же платформу.

Чтобы получить награду Top Safety Pick+, IIHS требует, чтобы автомобили прошли обновлённый тест с умеренным перекрытием (введённый в 2022 году). Он использует новые критерии оценки, основанные на пересчитанной формуле, а также тестирует безопасность пассажиров второго ряда.

Mazda получила две награды Top Safety Pick+ в категории малых автомобилей с седаном Mazda 3 и хэтчбеком Mazda 3 2024–2025 годов, наряду с обычным гибридом Toyota Prius 2024 года (подключаемый гибрид Prius получил награду Top Safety Pick), седаном Honda Civic 2025 года и хэтчбеком Acura Integra 2024–2025 годов. Honda, Hyundai и Toyota получили награды Top Safety Pick+ в категории автомобилей среднего размера с моделями Accord 2024–2025 годов, Ioniq 6 2024 года и Camry 2025 года соответственно. Camry также недавно получила первую премию «Автомобиль года» от издания CarBuzz.

Только один автомобиль класса люкс среднего размера получил высшую награду. Это Mercedes-Benz C-Class 2024–2025 годов. Только Toyota Crown получила награду в категории обычных больших автомобилей, но это была награда Top Safety Pick, а не Pick+. В категории больших автомобилей класса люкс есть только три награды Top Safety Pick+, и они достались Genesis с моделями Electrified G80, обычным G80 и седаном G90.

В категории малых внедорожников много наград Top Safety Pick+, включая несколько электрических автомобилей — Genesis GV60 и Hyundai Ioniq 6.

Mazda получила ещё две награды в этой категории с моделями CX-30 и CX-50 2024–2025 годов. Mazda также завоевала четыре награды Top Safety Pick+ в категории средних внедорожников с моделями CX-70 и CX-70 PHEV 2024–2025 годов, а также соответствующими моделями CX-90. Победитель CarBuzz в категории «Бюджетный автомобиль года» — Nissan Kicks — получил награду Top Safety Pick.





Среднеразмерные роскошные внедорожники снова выделились благодаря Genesis с тремя моделями — обычной и подключаемой гибридной версиями GV70, а также GV80. Ситуация интереснее в категории больших внедорожников, где единственным победителем стала Rivian R1S. В категории крупных пикапов Rivian R1T сопровождается только Toyota Tundra. В категориях минивэнов и малых пикапов были присуждены только награды Top Safety Pick, которые достались Honda Odyssey, Toyota Sienna, Hyundai Santa Cruz и Toyota Tacoma.