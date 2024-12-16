Huawei готовится выпустить в Китае линейку смартфонов Pura 80

Компания Huawei готовится к скорому выпуску смартфонов на смену серии Pura 70. Huawei анонсировала Pura 70 в апреле 2024 года, а международный дебют состоялся месяц спустя в Европе. Несмотря на отсутствие официальной информации о Pura 80, утечка подтвердила некоторые характеристики. Она дала представление о задней камере и экране.

Новость поступила от инсайдера Smart Pikachu на Weibo. Линейка Pura 80, как ожидается, предложит 6,6-дюймовую панель, скорее всего, в базовой версии. Старшая модель может получить увеличенный 6,8-дюймовый изогнутый дисплей. В этом году Pura 70 оснащался 6,6-дюймовым дисплеем, а Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra — 6,8-дюймовым. Сзади появится новая основная камера вместе с телеобъективом. Утечка также намекает на то, что новые смартфоны могут быть запущены на китайском рынке уже скоро.

В ноябре другая утечка подтвердила детали о перископическом телеобъективе. Ходят слухи, что Huawei представит продвинутую перископическую камеру. Этот сенсор, как сообщается, предложит значительное улучшение возможностей зума. В утечке также говорится, что линейка Pura 80 будет анонсирована во втором квартале 2025 года.