Huawei Mate X6 по цене около $2000 выходит за пределы Китая

Компания Huawei анонсировала флагманский складной смартфон Mate X6 для международных продаж. Эта модель приносит премиальный и элегантный дизайн, а также самые современные компоненты. Среди них отличная система камер, сверхтонкий и лёгкий корпус.

Mate X6 сначала был представлен в Китае в ноябре. Теперь Huawei наконец выводит своё детище на мировой рынок. Эта модель обладает экраном 7,93 дюйма LTPO OLED с частотой 120 Гц, разрешением 2K+, ШИМ 1440 Гц и максимальной яркостью до 1800 нит. Внешний экран — 6,45-дюймовый LTPO OLED с 3D-изгибом, ШИМ 1440 Гц, разрешением FHD+ и максимальной яркостью до 2500 нит.

Huawei установила в Mate X6 заднюю панель из стекла с мраморной текстурой. Есть также вариант из веганской кожи. Толщина этого складного устройства в сложенном состоянии составляет 9,9 мм, а вес — 239 г. Смартфон работает на процессоре Kirin 9020, у него 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора равна 5110 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт.

Сзади есть четыре камеры: основная — 50 Мп. Рядом находится сверхширокоугольная камера 40 Мп, телеобъектив 48 Мп и спектральная ультра-хроматическая камера 1,5 Мп. Спереди разрешение камеры — 8 Мп. Аппарат доступен в нескольких цветовых вариантах: красный, чёрный и серый. Стоимость в ОАЭ составляет около $1960. Сделавшие предварительный заказ получат в подарок Huawei Care+ и смарт-часы Huawei Watch GT 4.