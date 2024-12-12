Импортозамещение на смартфонах Huawei достигло максимума

На недавнем выступлении в средней школе Баоан в Шэньчжэне генеральный директор компании Huawei Ричард Ю сообщил важную деталь о последнем флагмане компании — Mate 70. По словам Ю, Mate 70 полностью произведён в Китае. Это включает в себя и самостоятельно разработанный чип Kirin 9020.

Huawei удалось управляться со своим бизнесом в сфере смартфонов без какого-либо влияния со стороны Запада. Компания успешно обеспечила две ключевые основы для своих мобильных устройств: процессоры и операционные системы.

Mate 70 работает на системе HarmonyOS NEXT. Она разработана с нуля и не зависит от кода Android или AOSP. В результате она не поддерживает приложения Android нативно.

Будет ли Huawei распространять эту операционную систему на международный рынок, пока неизвестно. Ограниченная поддержка приложений за пределами Китая может создать проблемы для международных пользователей. Тем не менее мероприятие компании по запуску серии Mate 70 в Дубае может пролить больше света на эту ситуацию.

Серия Mate 70 включает четыре модели: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Mate 70 имеет плоскую рамку и экран, у моделей Pro есть небольшие изгибы.