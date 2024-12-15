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Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro с передними камерами 60 Мп анонсированы для международных продаж
Смартфоны Huawei Nova 13 выходят за пределы Китая

Компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов Nova 13. Она призвана расширять возможности мобильной фотографии. В состав серии вошли Nova 13 и Nova 13 Pro. Они предлагают мощные аппаратные компоненты, инновационное программное обеспечение и впечатляющий дизайн.

Nova 13 получил передние сверхширокоугольные камеры по 60 Мп с автофокусом, обеспечивающими детализированные и яркие селфи. Технология Huawei XD Portrait Engine улучшает изображения, корректируя черты лица, сглаживая оттенки кожи и регулируя освещение. В Nova 13 Pro дополнительно установлена портретная камера 8 Мп для съёмки крупным планом с цифровым зумом до 5x. Это идеально подходит для портретов и макроснимков.

Обе модели обладают основными камерами 50 Мп с физической переменной диафрагмой (f/1.4~f/4.0) и сенсором RYYB для улучшенной съёмки при низком освещении и точной передачи цветов. Их дополняют сверхширокоугольная макрокамера 8 Мп и 10-канальный датчик цветовой температуры. В Nova 13 Pro добавлена портретная телеобъективная камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения, обеспечивающая качественные эффекты боке и безупречный зум.

Nova 13 получил экран OLED 6,7 дюйма Full HD+ с частотой 120 Гц. Nova 13 Pro предлагает LTPO OLED 6,76 дюйма с частотой от 1 Гц до 120 Гц для баланса между производительностью и энергоэффективностью. Обе модели имеют дизайн с динамической текстурой в клетку, доступный в зелёном, белом и чёрном цветах.

Аппараты работают на основе программной оболочки EMUI 14.2. Оба получили батарею 5000 мА·ч и зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт.

Цена Nova 13 в ОАЭ начинается от примерно $462, тогда как Nova 13 Pro стоит 549 евро за базовую модель и 699 евро за более продвинутую версию. Продажи в этой стране начнутся в январе, а в Мексике они уже начались.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
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