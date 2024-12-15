Смартфоны Huawei Nova 13 выходят за пределы Китая

Компания Huawei представила свою новую линейку смартфонов Nova 13. Она призвана расширять возможности мобильной фотографии. В состав серии вошли Nova 13 и Nova 13 Pro. Они предлагают мощные аппаратные компоненты, инновационное программное обеспечение и впечатляющий дизайн.

Nova 13 получил передние сверхширокоугольные камеры по 60 Мп с автофокусом, обеспечивающими детализированные и яркие селфи. Технология Huawei XD Portrait Engine улучшает изображения, корректируя черты лица, сглаживая оттенки кожи и регулируя освещение. В Nova 13 Pro дополнительно установлена портретная камера 8 Мп для съёмки крупным планом с цифровым зумом до 5x. Это идеально подходит для портретов и макроснимков.

Обе модели обладают основными камерами 50 Мп с физической переменной диафрагмой (f/1.4~f/4.0) и сенсором RYYB для улучшенной съёмки при низком освещении и точной передачи цветов. Их дополняют сверхширокоугольная макрокамера 8 Мп и 10-канальный датчик цветовой температуры. В Nova 13 Pro добавлена портретная телеобъективная камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения, обеспечивающая качественные эффекты боке и безупречный зум.

Nova 13 получил экран OLED 6,7 дюйма Full HD+ с частотой 120 Гц. Nova 13 Pro предлагает LTPO OLED 6,76 дюйма с частотой от 1 Гц до 120 Гц для баланса между производительностью и энергоэффективностью. Обе модели имеют дизайн с динамической текстурой в клетку, доступный в зелёном, белом и чёрном цветах.

Аппараты работают на основе программной оболочки EMUI 14.2. Оба получили батарею 5000 мА·ч и зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт.

Цена Nova 13 в ОАЭ начинается от примерно $462, тогда как Nova 13 Pro стоит 549 евро за базовую модель и 699 евро за более продвинутую версию. Продажи в этой стране начнутся в январе, а в Мексике они уже начались.