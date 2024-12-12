Stellantis переживает период неопределённости

Покупатели во времена нестабильности склонны делать выбор в пользу покупок, которые устраняют или минимизируют неопределённость в их жизни. И одна из проблем, с которыми сталкивается модель автомобиля Fiat 500, — глядя в будущее.

Fiat 500 никогда не пользовался большим спросом в Северной Америке, каким бы популярным он ни был на других рынках, где водители предпочитают небольшие автомобили. Несмотря на ограниченный успех в США, различные источники сообщают, что автопроизводитель уже подтвердил: следующее поколение Fiat 500 появится в 2032 году и будет выпускаться на заводе Fiat Mirafiori в Турине. Об этом сообщает Quattroruote, согласно которому Stellantis планирует сохранить серьёзную производственную базу в Италии, сосредоточенную вокруг одного из самых известных малолитражных автомобилей Италии.

Сегодня многие автопроизводители придерживаются идеологии «производить там, где продаёшь». Сохранение производства Fiat 500 в Италии позволяет Stellantis продолжить эту тенденцию.

Насколько это будет оправдано, можно только гадать, поскольку у Stellantis сейчас не лучшие времена. Компания испытывает трудности, включая задержки в разработке продукции, проблемы с цепочкой поставок со времён пандемии COVID и внезапный уход генерального директора Карлоса Тавареса в начале этого месяца. По данным Quattroruote, Жан-Филипп Импарато, недавно назначенный главный операционный директор Stellantis по региону Enlarged Europe, утверждает, что производство Fiat 500 будет продолжаться на заводе Mirafiori вплоть до 2030-х годов. Этот завод ассоциируется с Fiat 500 и является частью его идентичности.

На фоне недавнего хаоса в Stellantis Импарато говорит, что покупатели не уверены, стоит ли покупать электромобиль сейчас или следует подождать. Пока клиенты думают, единственное электрическое предложение Fiat, модель 500e, демонстрирует медленный старт, а конкуренты не спят. По данным Quattroruote, Импарато заявил, что в отношении электромобилей наблюдается множество «пируэтов», и покупатели не знают, куда двигаться. Экономические факторы, меняющиеся регуляторные требования и растущее количество вариантов автомобилей на бензине, гибридов и электромобилей предоставляют покупателям больше выбора. Это создаёт больше неопределённости, чем нужно для быстрого продвижения революционных новых продуктов на рынок.

В Северной Америке Тим Кунискис, покинувший Stellantis ранее в этом году, вернулся, чтобы стать новым генеральным директором бренда Ram с немедленным вступлением в должность после ухода Тавареса. Сосредоточившись исключительно на Ram, возвращение Кунискиса позволит бренду работать в структуре, которая обеспечит лучшие результаты и раскроет значительный потенциал в регионе. Stellantis переживает период перестройки, и можно рассчитывать на то, что больше подробностей о будущих планах Stellantis появится в ближайшие недели.