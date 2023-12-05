Fiat 500e будет очень лёгким электромобилем веслом 1340 кг

В своё время в США продавался Fiat 500e (но только в штатах Калифорния и Орегон) для тех, кто хотел потешить своё самолюбие нулевым уровнем выбросов. Доступная цена была одним из его достоинств, как и стиль ретро от модели с бензиновым двигателем. По словам возглавлявшего тогда Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, компания терпела убытки от этого электромобиля, так что он надеялся, что покупать его не будут.

реклама

Новая инкарнация этого же электромобиля имеет больше шансов на успех. Впервые обновлённый 500e продемонстрировали в 2021 году и он уже продаётся в Европе. Это предложение можно считать переосмыслением классического Fiat 500 1950-х годов. Это не означает, что был просто взят автомобиль с бензиновым двигателем и вместо него поставили электрический. Электромобиль был переработан с нуля.

Размер нового 500e вырос, но он всё равно остаётся достаточно скромным. Снаряжённая масса составляет 1339 кг в начальной комплектации, что делает электромобиль одним из наиболее лёгких. В частности, больше масса у Mini Cooper SE.

Мощность единственного электродвигателя составляет 118 л.с., крутящий момент на передние колёса 162 фунт-фут. В результате максимальная скорость составляет 151 км/ч. Ёмкость аккумулятора равна 42 кВт*ч, запас хода около 240 км. Коллектор комбинированного стандарта зарядки (CCS) отвечает за зарядку постоянным током мощностью 85 кВт, так что до 80% аккумулятор заряжается за 35 минут. От домашней сети переменного тока аккумулятор полностью зарядится за 4 часа 15 минут.

Ещё здесь есть сенсорный экран размером 10,25 дюйма с информационной системой Uconnect 5, поддержка Apple CarPlay/Android Auto и Amazon Alexa, автоматическое экстренное торможение, помощь в удержании полосы движения.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Будет предлагаться единственная версия RED Edition стоимостью $34095. Иногда ограниченными партиями могут выпускаться другие разновидности этого электромобиля. Хотя бы частично продажи будут вестись через интернет.