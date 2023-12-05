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Очередным доступным и компактным электромобилем становится Fiat 500e с запасом хода 240 км
Fiat 500e будет очень лёгким электромобилем веслом 1340 кг

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В своё время в США продавался Fiat 500e (но только в штатах Калифорния и Орегон) для тех, кто хотел потешить своё самолюбие нулевым уровнем выбросов. Доступная цена была одним из его достоинств, как и стиль ретро от модели с бензиновым двигателем. По словам возглавлявшего тогда Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, компания терпела убытки от этого электромобиля, так что он надеялся, что покупать его не будут.

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Новая инкарнация этого же электромобиля имеет больше шансов на успех. Впервые обновлённый 500e продемонстрировали в 2021 году и он уже продаётся в Европе. Это предложение можно считать переосмыслением классического Fiat 500 1950-х годов. Это не означает, что был просто взят автомобиль с бензиновым двигателем и вместо него поставили электрический. Электромобиль был переработан с нуля.

Размер нового 500e вырос, но он всё равно остаётся достаточно скромным. Снаряжённая масса составляет 1339 кг в начальной комплектации, что делает электромобиль одним из наиболее лёгких. В частности, больше масса у Mini Cooper SE.

Мощность единственного электродвигателя составляет 118 л.с., крутящий момент на передние колёса 162 фунт-фут. В результате максимальная скорость составляет 151 км/ч. Ёмкость аккумулятора равна 42 кВт*ч, запас хода около 240 км. Коллектор комбинированного стандарта зарядки (CCS) отвечает за зарядку постоянным током мощностью 85 кВт, так что до 80% аккумулятор заряжается за 35 минут. От домашней сети переменного тока аккумулятор полностью зарядится за 4 часа 15 минут.

Ещё здесь есть сенсорный экран размером 10,25 дюйма с информационной системой Uconnect 5, поддержка Apple CarPlay/Android Auto и Amazon Alexa, автоматическое  экстренное торможение, помощь в удержании полосы движения.

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Будет предлагаться единственная версия RED Edition стоимостью $34095. Иногда ограниченными партиями могут выпускаться другие разновидности этого электромобиля. Хотя бы частично продажи будут вестись через интернет.

#электромобили #fiat
Источник: digitaltrends.com
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