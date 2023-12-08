Полностью заряженный аккумулятор можно получить меньше чем за 5 минут

Автомобильная группа Stellantis совместно с компанией Ample разработала технологию быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Получить полностью заряженный аккумулятор можно будет в течение 5 минут. Сложная модульная система смены аккумуляторов будет интегрирована в электромобили Stellantis, такие как Fiat 500e, Maserati Grecale Folgore и GranTurismo Folgore. Скоро будут выпущен полностью электрический Dodge Charger, RAM 1500 REV и замена для Chrysler 300.

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Водители смогут менять разряженный аккумулятор на полностью заряженный на специальной станции. В результате времени будет тратиться не больше, чем на обычной заправке. Необходимо лишь, чтобы аккумуляторы подходили к автомобилям Stellantis.

За счёт модульной конструкции аккумуляторный блок Ample можно будет установить на то место, где находился оригинальный аккумулятор. Stellantis применяет технологию Ample без необходимости переработки своих автомобилей. Это означает, что и другие автопроизводители смогут взять на вооружение эту систему.

Проект стартует в Мадриде на примерно 100 электромобилях Fiat 500e, которые принадлежат сервису каршеринга Free2move. Клиенты смогут получить к этой услуге в рамках подписки. В результате может быть снижена первоначальная стоимость автомобиля и клиенты также получат выгоду.

Компания Fisker в следующем году тоже собирается интегрировать модульные батареи Ample в свои автомобили. Станции для замены аккумуляторов можно будет развернуть всего за три дня. Это даст возможность легко разместить их в густонаселённых районах и дать доступ большему числу владельцев электромобилей. После того, как электромобиль припаркован на станции, процесс запускается через мобильное приложение.