Новая функциональность Apple Watch Ultra 3 позволит всегда быть на связи.

Часы Apple Watch Ultra 3 получат поддержку спутниковых сообщений, сообщает Марк Гурман из Bloomberg, который обычно бывает в курсе дел Apple. Эта функция позволит отправлять текстовые сообщения даже без сотовой связи или подключения к Wi-Fi, используя только спутники.

Ultra 3 также могут получить функцию мониторинга артериального давления. Ранее она уже откладывалась, поэтому на данный момент вероятность её появления не стопроцентна. Изначально эта функция должна была выйти в 2023 году. Она не будет давать точных показаний, а лишь сообщать, когда у человека может быть гипертония. Кроме того, разрабатывается неинвазивный трекер уровня глюкозы в крови, но он точно не появится в следующем году.

Спутниковая связь впервые появилась на iPhone 14 в 2022 году. В прошлом году она была расширена для связи с сервисами помощи на дорогах. В этом году Apple добавила возможность отправлять сообщения через iMessage любому человеку. Для всего этого до сих пор требовался iPhone, но с Apple Watch Ultra 3 можно будет обходиться и без него.

Эти новые функции станут попыткой Apple оживить продажи умных часов, которые в последнее время переживают «затишье». Доход от подразделения, включающего часы, снизился за последние два года, так как у пользователей было меньше причин для обновления. Apple рассчитывает, что спутниковая связь и (возможно) мониторинг артериального давления будут достаточно убедительными.

В следующем году в некоторых моделях Apple Watch произойдут ещё изменения: они начнут использовать модемы MediaTek вместо Intel. Если это подтвердится, это будет первый случай, когда Apple закупает крупный компонент у MediaTek. Новые модемы будут поддерживать 5G Redcap — услугу 5G, предназначенную специально для носимых устройств и гаджетов, которым не требуются высокоскоростные подключения.