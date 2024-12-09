До появления iPhone SE 4 осталось несколько месяцев

Apple планирует выпустить аппарат iPhone SE 4 в начале следующего года. Ожидается, что устройство принесёт несколько обновлений в плане внешнего вида и функциональности. Хотя уже появлялась информация о различных особенностях устройства, его модуль камеры остаётся недостаточно изученным. Согласно новым данным отчету, iPhone SE 4 будет оборудован единственной камерой 48 Мп сзади и 12 Мп TrueDepth спереди.

Издание ET News сообщает, что iPhone SE 4 предложит улучшенную заднюю камеру. Сведения от поставщиков говорят, что LG Innotek будет производителем обоих камер. Foxconn и Cowell Electronics также поучаствуют в поставке комплектующих для камер.

iPhone 16 также обладает широкоугольным объективом Fusion 48 Мп, который позволяет делать стандартные и широкоугольные снимки. Камера поддерживает 2-кратный зум благодаря высокому разрешению. Помимо этого, устройство сохранит высокое качество съёмки спереди. Это же подтверждает, что iPhone SE 4 получит Face ID.

Камера будет отличной для устройства, стоимость которого должна составить менее $500. Это сделает его самым дешёвым iPhone с современным дизайном и мощными характеристиками. SE 4 сможет соответствовать уровню производительности старших моделей благодаря процессору A18, как в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот чип сделает устройство актуальным на много лет.

Ещё iPhone SE 4 получит 8 ГБ оперативной памяти для работы Apple Intelligence. Он станет самым дешёвым продуктом Apple с поддержкой функций искусственного интеллекта компании наряду с планшетом iPad mini 7. Также ожидается, что Apple представит в iPhone SE 4 собственный 5G-модем, но его производительность будет уступать модемам Qualcomm. На прошлой неделе сообщалось, что компания работает над тремя вариантами модемов, которые будут выпущены в течение следующих трёх лет для различных устройств.