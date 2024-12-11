Apple планирует оснастить гарнитуру дополненной реальности Vision Pro собственными модемами 5G, начиная с 2025 года

Компания Apple планирует радикально изменить использование своих гарнитур дополненной реальности, оборудовав будущие модели Vision Pro модемами 5G собственной разработки. Это нововведение, как сообщает известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg, откроет новые возможности для пользователей по всему миру, делая AR-взаимодействие ещё более плавным и доступным вне зависимости от Wi-Fi соединений.

Первое поколение модемов 5G от Apple, которое будет поддерживать технологию sub-6GHz, появится на рынке уже в 2025 году. Эти чипы будут установлены в таких устройствах, как iPhone SE нового поколения и некоторые модели iPad, а также в флагманском iPhone 17 "Air". Планируется, что со временем Apple улучшит эту технологию, добавив поддержку более высоких скоростей mmWave 5G в последующих поколениях модемов, которые также найдут применение в будущих моделях Vision Pro.

Помимо технологического обновления, Apple работает над тем, чтобы эти модемы в будущем могли быть интегрированы в один чип вместе с процессорами A- и M-серии. Это обеспечит ещё большую синергию между аппаратным и программным обеспечением устройств Apple, что сделает их не только производительнее, но и более энергоэффективными.

Кроме того, разработка более доступных версий Vision Pro с использованием бюджетных компонентов, о которой также упоминает Гурман, позволит компании привлечь большее число пользователей, заинтересованных в технологиях дополненной реальности. Ожидается, что более дешёвая модель Vision Pro может появиться на рынке уже в 2025 году, хотя аналитик Ming-Chi Kuo предполагает, что это произойдет не ранее 2027 года.