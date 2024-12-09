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Аппараты iPhone 18 Pro могут стать дороже из-за техпроцесса 2 нм
Переход на самые современные процессоры может стать причиной удорожания iPhone 18 Pro

Только недавно в продажу поступила серия смартфонов iPhone 16, а слухи уже начинают затрагивать даже выходящие без малого через два года устройства iPhone 18. Времени ещё остаётся слишком много, чтобы определённо говорить о характеристиках этих устройств. И всё же аналитики высказывают некоторые предположения.

В 2026 году Apple может впервые задействовать чипы на техпроцессе 2 нм от TSMC. Производство таких процессоров стоит дорого, поэтому может привести к росту стоимости двух аппаратов iPhone 18 Pro, в состав которых эти процессоры войдут.

Предположительно, переход с 3 нм на 2 нм может обойтись Apple в лишние $35 на каждый процессор. В таком случае процессоры подорожают на 70%, с $50 до $85.

Это повышение стоимости одного только процессора должно привести к увеличению стоимости компонентов устройств. Скорее всего, производитель не захочет снижать свою прибыль и увеличит цены на iPhone 18 Pro и Pro Max, поскольку в альтруизме Apple до сих пор замечена не была.

Не относящиеся к Pro аппараты iPhone 18 могут остаться на техпроцессе 3 нм и избежать роста цен.

Переход на чипы 2 нм в iPhone 18 Pro означает повышение производительности и энергоэффективности, тогда как сам чип станет меньше по размеру. Предполагается, что процессор в iPhone 18 Pro получит название A20 Pro.

iPhone 18 Pro может получить также Face ID внутри экрана, что избавит от необходимости в Dynamic Island. Ещё ждут широкоугольный объектив с переменной диафрагмой для улучшенного эффекта глубины и Боке.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: phonearena.com
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