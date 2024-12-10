Galaxy S25 Ultra получил сертификацию NBTC

Ожидается, что компания Samsung представит серию смартфонов Galaxy S25 уже в январе. За несколько недель до этого аппараты начинают появляться на различных сертификационных платформах по всему миру. Модель Galaxy S25 Ultra была замечена в базе данных платформы сертификации NBTC в Таиланде. Одновременно с этим инсайдер рассказал о доступных конфигурациях S25, S25+ и S25 Ultra.

S25 Ultra появился в базе данных NBTC с модельным номером SM-S938B/DS. Galaxy S24 Ultra появился в базе данных NBTC в ноябре прошлого года, прежде чем был анонсирован в январе. Весьма вероятно, что и S25 Ultra будет представлен в январе 2025 года.

Инсайдер Арсен Люпен сообщил, что S25 будет доступен с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ. S25+ появится в версиях 256 ГБ и 512 ГБ. S25 Ultra может получить 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ранее сообщалось, что у Ultra на выбор будет доступно 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Другой источник утверждает, что S25 Ultra с 256 ГБ получит 12 ГБ памяти, а версии 512 ГБ и 1 ТБ получат 16 ГБ памяти. S25 Ultra должен работать на процессоре Snapdragon 8 Elite. S25 и S25+ могут получить чип Exynos 2500 в некоторых странах или даже во всех.