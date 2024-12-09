Компания Samsung 5 декабря официально объявила о выходе бета-версии программной оболочки One UI 7. Для начала она начнёт распространяться на аппаратах линейки Galaxy S24 в Германии, Индии, Южной Корее, Польше, Великобритании и США. Финальный вариант оболочки на Android 15 выпустят с Galaxy S25 в январе.
Теперь известный инсайдер Ice Universe сообщает, что оболочка принесёт функциональность под названием «аудио-ластик», которой нет в Beta1. Эта функция позволит регулировать громкость определённых звуков в видео. Например, можно будет уменьшать или полностью удалять окружающие шумы, такие как шум ветра, дорожного трафика или т. п., сохраняя при этом чёткость голосов. Этот инструмент улучшит пользовательский опыт без стороннего программного обеспечения.
Бета-версия One UI 7 принесла ряд интересных новинок на основе ИИ.
- Расширенная помощь при письме. Передовые инструменты помогают пользователям создавать сводки контента, проверять орфографию и грамматику, автоматически форматировать заметки в виде маркированных списков.
- Автоматическая транскрипция звонков. Эта функция устраняет необходимость вручную записывать заметки во время звонков, что делает её идеальной для тех, кто нуждается в фиксации важной информации на ходу.
- NowBar. Обновлённая система уведомлений упрощает взаимодействие и обеспечивает более лёгкий доступ к важным уведомлениям прямо с экрана блокировки устройства. Эта функция убирает необходимость постоянно разблокировать устройство, позволяя эффективнее обрабатывать ключевую информацию.
- Обновлённый интерфейс камеры. Приносит более интуитивное управление расширенными настройками. Кнопки камеры, режимы и элементы управления были переработаны для обеспечения лёгкой навигации и более чёткого предварительного просмотра фотографий и видео перед их съёмкой.