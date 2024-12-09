Аппараты Galaxy S25 получат продвинутые возможности искусственного интеллекта

Компания Samsung 5 декабря официально объявила о выходе бета-версии программной оболочки One UI 7. Для начала она начнёт распространяться на аппаратах линейки Galaxy S24 в Германии, Индии, Южной Корее, Польше, Великобритании и США. Финальный вариант оболочки на Android 15 выпустят с Galaxy S25 в январе.

Теперь известный инсайдер Ice Universe сообщает, что оболочка принесёт функциональность под названием «аудио-ластик», которой нет в Beta1. Эта функция позволит регулировать громкость определённых звуков в видео. Например, можно будет уменьшать или полностью удалять окружающие шумы, такие как шум ветра, дорожного трафика или т. п., сохраняя при этом чёткость голосов. Этот инструмент улучшит пользовательский опыт без стороннего программного обеспечения.

Бета-версия One UI 7 принесла ряд интересных новинок на основе ИИ.